Kæmpesten blev transporteret 230 kilometer: Gåden om Stonehenge er en brik tættere på at være løst

230 kilometer.

Så langt er de store sten i Stonehenges indre cirkel blevet transporteret fra det sted, de blev brudt, til det sted, de har stået i nu omkring 5.000 år.

I en forskningsartikel udgivet i det arkæologiske tidsskrift Antiquity argumenterer forskerne for, at de har fundet de helt præcise stenbrud, som de såkaldte bluestones, der ligger i en kreds i midten af Stonehenge, kommer fra.

Det er altså ikke de store ydre sten, som mange vil forbinde med Stonehenge, men de mindre indeni, som ikke desto mindre er to meter høje og vejer det samme som en bil.

Bruddet ligger på den nordlige side af Preseli Hills i Irland. Her har arkæologerne ifølge The Guardian ved hjælp af blandt andet kulstofanalyse og hakkemønstre kunnet se, at der er sammenfald mellem stenene ved Stonehenge og resterne i bruddet, der hedder Carn Goedog.

Søjleformede sten

Arkæologerne har også udgravet en platform, de mener har været brugt til at lægge stenene på. Området, hvor arkæologerne mener, stenene er hentet, har i forvejen naturligt søjleformede sten, som dem man kender fra Stonehenge.

»Det virkelig interessante ved de her fund er, at det bringer os tættere på Stonehenges helt store mysterium: Hvorfor stenene kom så langt væk fra?«, siger professor Mike Parker Pearson fra University College London til The Guardian:

»Alle andre neolitiske monomenter i Europa blev bygget af megalitter, der blev hentet ikke mere end 16 kilometer væk. Nu er vi ved at undersøge, hvad der var så særligt ved Preseli Hills for 5.000 år siden, og om der var nogle vigtige stencirkler der, før stenene blev flyttet til Stonehenge«, siger han.

Neolitiske vil sige, at det stammer fra det, vi kalder yngre stenalder. En megalit er en stor sten.

Der har tidligere været en teori om, at stenene blev flyttet over vandet til deres nuværende placering, men forskerne argumenterer i Antiquity for, at det er mere sandsynligt, at stenene er blevet slæbt over land.

Tidligere har man troet, at stenene blev brudt i den sydlige del af bakkerne, hvor der er let adgang til vandet, men med de nye opdagelser mener arkæologerne ikke længere, at den teori holder.