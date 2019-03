Den gør mig lidt desorienteret, den kæmpe askepotsko - en sylespids motherfucker af en stilet!

Festen udeblivet i den nye kongelige helaftensballet ’Askepot’. Spørgsmålet er, om balletmester Nikolaj Hübbe har læsset for stort et ansvar over på koreograftalent Gregory Deans spinkle skuldre?