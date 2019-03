Glem alt om klamme skoledrenge: Nu er piger også liderlige på tv

Det er ikke længere kun skoledrenge, der er ved at gå i hormonchok. Amerikanske tv-serier er begyndt at skildre skolepiger som lystfyldte væsener, der snaver med deres egne hænder, mens de gnider sig op og ned ad panelerne.

Hormonfyldte drenge med stemmer, der er ved at gå i overgang, er et kendt fænomen, når det handler om at skildre såkaldte pre-teens i det amerikanske skolesystem. Det samme er deres snak om piger og evige fnisen, hver gang en lærer taler om sex. Men nu er turen også kommet til de helt unge piger, der pludselig ikke gider lege med My Little Pony-figurer længere, men endnu ikke er blevet rigtige teenagere.

Mellemskolepigers fantasier om drenge, kys og sex er kommet på dagsorden i en række tv-serier og film, beretter den amerikanske avis The New York Times. ’PEN15’, ’Eight Grade’ og ’Big Mouth’ er titlerne på komedier, der i øjeblikket sendes på amerikansk tv eller vises på Netflix, hvor hovedpersonerne er unge piger, der opdager, at de faktisk har appetit på sex, men endnu er for unge til at udleve det – og til overhovedet at føle sig sexede.

I ’PEN15’, der har sit navn fra en klub kaldet PEN15, hvis navn børn skal skrive på deres hænder for at være medlemmer – for så at opdage, at der står ’penis’ – tænker pigerne konstant på sex.

Drenge er så interessante, at pigerne fantaserer om at kysse dem ved at gnave lystigt på deres egne hænder, ligesom de gnider sig op og ned ad paneler og andet på deres pigeværelser for at tilfredsstille et eller andet fysisk begær, der er opstået i deres kroppe.

I animationsserien ’Big Mouth’ fremstilles nogle af pigerne som sexlystne monstre, og ifølge The New York Times er det en helt ny tendens, at det ikke kun er drenge, der fremstilles som småliderlige sataner.

Fælles for serierne er, at de er komedier, men også at de tager emner op, der skildrer virkeligheden for millioner af skolepiger.