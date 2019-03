Glædelig nyhed: Egyptiske katakomber er blevet reddet fra vandet

Det nederste niveau af en underjordisk gravplads i Alexandria har længe været lukket for besøgende, fordi det stod under vand. Nu er der atter tørt på den ældgamle gravplads.

Når emnet er Egypten og historiske gravsteder, tænker de fleste sikkert på Luxors kongegrave og selvfølgelig på pyramiderne i Giza og omegn.

Men også mod nord oppe ved Middelhavets kyst kan de være med. Her, i Alexandria, findes katakomberne Kom el-Shoqafa, der menes at være næsten 2.000 år gamle. Det underjordiske system af korridorer og gravpladser blev ifølge en lokal myte opdaget omkring år 1900 ved et tilfælde, fordi et æsel (eller en vogn trukket af et æsel, alt efter hvem man spørger) drattede ned i et hul.

I hullet åbenbarede sig en privat grav i tre niveauer, som man mener var blevet omdannet til offentlig gravplads. Det unikke ved stedet er, at statuer og udsmykninger blander kulturen i det gamle Egypten med græsk-romersk kultur og mytologi.

Foto: Mohamed El-shahed/Ritzau Scanpix De underjordiske gange i Alexandria er et populært turistmål.

Lige siden æslets ulykke og stedets opdagelse stod det dog klart, at vand fra vandingskanaler i området truede katakomberne.

Men der er glædeligt nyt: Myndighederne oplyser ifølge Reuters, at man har løst problemet. Med millionstøtte fra den amerikanske bistandsmyndighed Usaid har man drænet området omkring gravene, så vandet ikke længere er en trussel.

Egyptens minister for antikviteter, Khaled al-Anani, siger ifølge Reuters, at man egentlig troede, man havde løst problemet allerede i 1990’erne.

»Men desværre kom vandet igen, og klagerne strømmede ind fra politikere, turguider og arkæologer, hvilket fik os til at handle i samarbejde med Usaid«.

Foto: Mohamed El-shahed/Ritzau Scanpix Detalje fra katakomberne.

Noget kunne tyde på, at det var nødvendigt.

Da Politikens rejsejournalist Poul Husted besøgte stedet i 2009, kunne man »ikke komme helt ned i bunden 20 meter under gadeniveau på grund af oversvømmelse«, skrev han.