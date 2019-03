Prominent britisk politiker: Porno og videospil er årsag til stigningen i voldsforbrydelser blandt unge

Det britiske parlamentsmedlem Diane Abbott mener, at voldelige computerspil og hård pornografi er årsager til, at antallet af knivoverfald stiger i England. Også selv om flere og flere videnskabelige undersøgelser fortsat argumenterer for det modsatte.

Egentlig var hun sur over, at premierminister Theresa May nægter en sammenhæng mellem den senere tids knivdrab og den fortsat beskårede britiske politistyrke.

Men det 65-årige parlamentsmedlem Diane Abbott brugte også et nyligt interview i The House Magazine til at argumentere for, hvorfor den stigende vold ikke bare er et resultat af for få betjente, men også af de mange voldelige computerspil og den hårde porno, som børn og unge i dag spiller og ser.

»Jeg tænker bare, at de computerspil, de spiller, de ting, de ser på internettet, det gør måske de unge ufølsomme over for vold«, siger hun.

»Der er også det problem, at drenge, der er så unge som otte år, ser hård porno online. Du har din smartphone, og du kan se ting, du aldrig tidligere ville have kunnet se i den alder. Og der er argumenter for, at eksponering af hård porno hænger sammen med voldelighed«, fortsætter hun.

Abbott mod fakta

Det er langtfra en nyhed, at ældre politikere bruger computerspil som syndebuk, når de skal forklare voldsepisoder. Donald Trump har for eksempel gjort det jævnligt. Det samme har Hillary Clinton.

Det er dog ikke mere end en måned siden, at det sidste store studie slog fast, at der ingen sammenhæng er mellem computerspil og vold. Vel at mærke det sidste britiske studie. For der bliver fortsat lavet studier i Tyskland, USA og Danmark, der fastslår det samme.

Sidste år fastslog den fremtrædende amerikanske forsker Christopher Ferguson i Politiken, at man efter 30 års intens søgen efter en sammenhæng ikke kan finde nogen.

Problemet med et stigende antal knivoverfald i England er dog en realitet. En, der ført til en ophedet politisk debat, som Diane Abbott har været en del af. Hun får dog også forklaret i interviewet, at hun ikke mener, at voldelige spil og porno er hovedårsagen, men at hun fastholder sin overbevisning om, at den moderne ungdomskultur gør folk ufølsomme over for vold.

Diane Abbott står til at blive indenrigsminister, hvis Labour vinder næste valg. Det er blandt andet den nuværende indenrigsminister, Sajid Javid, der ifølge Abbott er skyld i, at politiet ikke får flere penge til betjente.