Anmelderen om femte afsnit: Dragemoderen pustede ild i 'Game of Thrones'

I det næstsidste afsnit nogensinde af ’Game of Thrones’ lykkedes det lige netop karakterdramaet at være vedkommende, inden det hele gik op i drageild i et ondt og medrivende slag om King’s Landing.

Det næstsidste afsnit af ’Game of Thrones’ var det hidtil bedste i denne sidste sæson, der har haft svært ved at finde ind i de karakterer, vi har lært at kende igennem otte sæsoner. For her kunne vi genkende i hvert fald nogle af de mennesker, der ellers har været reduceret til flade figurer i et forhastet plot i de første fire afsnit.