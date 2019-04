Efter blodigt opgør i Rungsted mellem rivaliserende grupper: To fængslet for drab og drabsforsøg

Fem mænd blev i dag fremstillet i et flere timer langt grundlovsforhør ved retten i Hillerød, sigtet for drab og drabsforsøg efter weekendens voldsomme skudepisode i Rungsted, skriver Ritzau. To af mændene blev fængslet fire uger hver, blandt andet fordi de er blevet set i løb på vej væk fra gerningsstedet. Anholdelsen af de tre andre opretholdes i tre døgn, og politiet mener, at flere gerningsmænd er på fri fod.

En ung mand på 20 år blev dræbt, og fire såret, ved episoden, der af politiet betegnes som et voldsomt overfald. En af de sårede er ramt af skud, en af knivstik, og desuden er de unge mænd i alderen 20 til 27 år kommet til skade ved påkørsel. Tre af dem er stadig indlagt, heraf to med alvorlige skader.

Oprindeligt blev over tyve mennesker anholdt efter skuddramaet. Nogle blev anholdt på gerningsstedet, nogle i Greve og andre steder på Sjælland, men 17 er løsladt, og nu er der altså to fængslede. Ifølge Ritzau mener politiet, at de unge mænd handlede efter en nøje tilrettelagt plan.

Politiet oplyste på et pressemøde tidligere i dag, at de unge mænd er kendt af politiet og formodes at være medlemmer af et »kriminelt netværk«.

Anmeldelsen om skyderi på Rungsted Strandvej kom lørdag aften klokken 18:03, og politiet er stadig til stede i området med mobil politistation på Rungsted Havn og intensiveret patruljering, skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

På pressemødet kom det frem, at der ud over skuddene også blev stukket med kniv. Kniven er endnu ikke dukket op, men politiet har fundet et skydevåben og flere efterladte biler i området, skriver Ritzau.

I retten erklærede en af de sigtede unge mænd sig skyldig i besiddelse af skydevåben, mens alle nægtede sig skyldige i drab og drabsforsøg. Der blev nedlagt navneforbud, og da der efter politiets opfattelse altså stadig er gerningsmænd på fri fod, foregik resten af retsmødet ifølge Ritzau for lukkede døre.