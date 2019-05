Australsk megastjerne dropper sociale medier efter læk af nøgenfotos

Egentlig var de tænkt som gaver til en dygtig plastikkirurg, der sørgede for, at stjernen Iggy Azalea fik de bryster, hun altid havde ønsket sig.

Men søndag blev fotos af stjernen med blottede bryster spredt på sociale medier, og det affødte en storm af hadsk chikane over for den australske rapper, der bl.a. er kendt for hits som ’Fancy’ og ’Work’.

Mandag lukkede hun derfor sine konti på Instagram og Twitter. Ifølge BBC med forklaringen om at lækket både gjorde hende flov og rasende og betød, at hun var vidne til, at mænd delte deres seksuelle fantasier om hende.

»En masse af de kommentarer, jeg ser, især fra mænd som deler deres tanker og fantasier om min krop, har helt ærligt foruroliget mig«, skrev hun ifølge BBC.

»Hvis du nogensinde er blevet ydmyget foran din familie og dem, du holder af, kan du måske relatere til det, jeg går igennem«.

Billederne af den 28-årige topløse sanger stammer fra en optagelse til mandemagasinet GQ af fotografen Nino Muñoz, og han forklarede efterfølgende på Instagram, at billederne var blevet stjålet og bragt uden hans tilladelse:

»Jeg er ekstremt vred og vil ikke helme, før retfærdigheden sker fyldest«.

Censurerede billeder fra 2016-historien findes stadig på magasinets hjemmeside, hvor man kan læse historien om, hvordan Azalea gav billederne med de bare bryster til plastikkirurg Dr. Ashkan Ghavami, der udførte hendes brystforstørrende operation det foregående år til hendes fødselsdag.

Iggy Azalea har meddelt, at hun har tænkt sig at gå rettens vej for at sørge for, at den, der er skyld i lækket, bliver straffet.