Emma Watson laver hotline for sexchikanerede kvinder

Den britiske skuespiller Emma Watson vil have flere kvinder til at kende deres rettigheder og har derfor lanceret en juridisk hotline for de kvinder, der oplever sexchikane. Det skriver The Guardian.

Med henvisning til en ny undersøgelse, der viser, at hver 2. britiske kvinde har oplevet sexchikane på arbejdspladsen, siger Emma Watson til avisen:

»Det ser endelig ud til, at folk erkender problemets omfang«.

Den nye rådgivningslinje er finansieret via donationer, også fra Emma Watson selv, og bliver støttet af Time’s Up UK, der kæmper for kvinders rettigheder på arbejdsmarkedet.

»At forstå hvad dine rettigheder er, hvordan du kan forsvare dem, og hvilke muligheder du har, hvis du bliver udsat for chikane, er en helt vital del af det at skabe sikre arbejdspladser for alle. Og denne her rådgivningslinje er et stort skridt for, at alle kvinder bliver støttet, uanset hvor de arbejder«, siger Emma Watson til The Guardian.

Emma Watson, der blev verdensberømt som karakteren Hermione i Harry Potter-filmene, har i årevis kæmpet for kvinders rettigheder. I 2014 blev hun goodwill-ambassadør for FN’s enhed for ligestilling og forbedring af kvinders forhold, UN Woman. Samme år holdt hun også en tale i FN, hvori hun opfordrede mænd til at deltage i kampen for ligestilling.