Killyournorms: Sex og Samfund vil gøre op med homofobisk sprogbrug

Bøsse. Homo. Lebbe. Trans.

Har du selv brugt et af ovenstående ord? Ja, så er du ifølge Sex og Samfund med til at fastholde stereotyper, der kan have store konsekvenser for LGBT+-personers liv og trivsel.

I en ny kampagne, der har fået navnet #Killyournorms, vil organisationen gøre op med nedsættende sprogbrug over for LGBT+-personer.

»Vi kan fortsat se, at der er rigtig mange udfordringer i at være LGBT+-person i Danmark. De bliver udsat for diskrimination, har oftere en ringere sundhedstilstand, dårligere trivsel, og vi ser også, at der er højere risiko for selvmord«, siger Lene Stavnsgaard, der er national chef i Sex og Samfund:

»Rigtig mange voksnes sprogbrug om LGBT+-personer er det, man kan kalde hverdagshomofobi. Måske fordi de synes, det er sjovt, selvom det er misforstået humor, eller fordi de ikke ved, hvad for nogle ord, de ellers kan bruge«, siger hun med henvisning til en undersøgelse, som Sex og Samfund selv har lavet.

»Det er ærgerligt og ærligt talt tragisk, at vi stadig er der i 2019. Vi har allesammen et ansvar for at ændre på det«, siger Lene Stavngaard.

Blandt andet forsøger Sex og Samfund at råbe danskerne op ved at sætte talebobler med stereotype, homofobiske udtryk op på statuer i flere store danske byer.

Mandag satte frivillige fra Sex og Samfund små plakater op i flere store danske byer. Blandt andet på Rådhuspladsen i København. Foto: Jens Dresling

Børn skal undervises i normer, seksualitet og køn

Men hvad kan man selv gøre, hvis man vil gøre noget ved sit eget og andres måske forældede sprogbrug?

»Man kan selv sige fra, hvis nogle laver homofobiske jokes ellers siger noget fordomsfuldt eller stereotypt om køn. Og hvis man selv er i tvivl om, hvilke ord der er okay at bruge, kan man jo bare spørge: ’Hvordan kunne du godt tænke dig, at jeg omtaler dig?’ Man skal være nysgerrig og åben og ikke bare trække på gamle stereotype ord og vendinger«, siger Lene Stavngaard og fortsætter:

»Og så er det vigtigt, at børn og unge får en kvalificeret seksualundervisning, hvor de bliver undervist i normer, mangfoldighed, seksualitet og forskellige måder at være kønnet på, så vi fra start får gjort op med homofobisk sprogbrug«.

Sex og Samfunds kampagne skydes i gang mandag, dagen før Copenhagen Pride går i gang. Organisationen har foruden at sætte budskaber og talebobler på flere statuer rundt omkring i landet også lavet en podcast med gode råd til, hvordan man selv kan gøre op med homofobisk sprogbrug.