Amazone-kvinden fra 'Game of Thrones' er glad for sin sexscene med Coster-Waldau

Gwendoline Christie, der spiller den kvindelige ridder Brienne of Tarth i HBO-succesen, under på alle måder den fiktive karakters intime øjeblik med Jaime Lannister. Scenen fuldender ifølge hende en helstøbt kvindelig karakter, som hun håber at se flere af i fremtiden.

»Jeg har aldrig haft sex med en ridder«.

»Jeg har aldrig haft sex med nogen«.

Dialogen stammer fra sidste og ottende sæsons afsnit fire ’The Last of the Starks’ i HBO-serien ’Game of Thrones’.

Karakteren Jaime Lannister, spillet af Nikolaj Coster-Waldau, har tidligere i serien slået sin konge ihjel og haft sex med sin søster – men han har aldrig ligget i samme seng med en anden ridder.

Jeg elsker, at Brienne valgte at have et romantisk øjeblik med Jaime Lannister, og at det er hendes eget valg Gwendoline Christie

Brienne of Tarth, spillet af Gwendoline Christie, er en høj, bredskuldret kvinde, der har bedre styr på at svinge med et sværd end de fleste. I ottende sæsons andet afsnit bliver hun slået til ridder af Jaime Lannister, og hun opnår således et livslangt mål. Men følelserne kribler under det hårde, rustningsbehængte ydre: Hun har aldrig været intim med et andet menneske.

Det bliver der lavet om på efter utallige afsnit med underliggende seksuel energi mellem de to riddere, der omsider ikke bare mødes om det runde bord, men går hele vejen ind i de hemmelige gemakker under lagenerne. Og det er noget, der fylder skuespiller Gwendoline Christie med glæde, fordi karakteren Brienne of Tarth ifølge hende i sexscenen viser en hidtil uset sårbarhed, følsomhed og ærlighed.

»Jeg elsker, at Brienne vælger at have et romantisk øjeblik med Jaime Lannister, og at det er hendes eget valg. Det, jeg allerbedst kan lide, er, at hun får den forfremmelse, hun altid har stræbt efter: Hun bliver hærfører i den kongelige livgarde. Måden, hvorpå det hele ender for hende, handler altså ikke om hendes forhold til en mand – det handler derimod om hende, der opfylder sin skæbne. Og det gør mig glad«, siger Gwendoline Christie til magasinet People.

En følsom, krigerisk mønsterbryder

Hun mener, at Brienne of Tarth er en kvinde, der står uden for den patriarkalske samfundsorden, og som igennem serien bliver misbrugt og slået, fordi hun ikke anses for at være en attraktiv kvinde med traditionelle feminine træk. På trods af det formår hun ifølge Gwendoline Christie at overvinde modstanden og fortsat forblive »tro mod sig selv«, og derfor under hun karakteren at gribe muligheden, da den byder sig, for at være sårbar sammen med karakteren Jaime Lannister.

»Hun er en kvinde, der er kriger, men også er præget af en dyb følsomhed, et stærkt moralsk kompas og et meget følelsesladet indre, som hun forsøger at skjule«.

Gwendoline Christie håber, at der i fremtiden vil være flere tredimensionelle kvindelige karakterer som Brienne of Tarth, og at hun kan stå som et signal om, at kvindelige skuespillere ikke blot behøver at spille kærester og mødre.

’Game of Thrones’ har præsteret noget, de færreste troede muligt i vor tid: opnået status af en global fælles reference Politikens tv-redaktør, Henrik Palle

Om serien skrev Politikens tv-redaktør, Henrik Palle, blandt andet følgende, da han gjorde status over seriens otte sæsoner, hvor den sidste blev vist i løbet af foråret:

»Når man skal skrive tv-historien, vil der helt klart være et før og et efter ’Game of Thrones’. For serien repræsenterer bare med hensyn til populariseringen af fantasygenren et regulært paradigmeskift«, skrev han.

Og selv om serien ifølge ham »løb ud i sandet« mod slutningen – som halvanden million fans krævede omskrevet af andre manuskriptforfattere – gjorde den et stort indtryk på de mange millioner, der har fulgt med:

»’Game of Thrones’ har præsteret noget, de færreste troede muligt i vor tid: opnået status af en global fælles reference – på tværs af køn, klasse og etnicitet«.

Gwendoline Christie er nomineret i kategorien ’Outstanding Supporting Actress’ i en dramaserie ved dette års Emmy Awards, der løber af stablen 22. september i Los Angeles, Californien.