Røde partier kræver ny skat på Netflix og HBO: »Hvis man vil være her, skal man bidrage til fællesskabet«

Hver gang en dansker betaler 79 kroner for at se Netflix i en måned, skal 4 kroner gå direkte til dansk public service.

De radikale vil tvinge streamingtjenester til at bidrage mere til produktionen af ny dansk tv-fiktion og foreslår derfor forud for de kommende finanslovsforhandlinger at indføre en ny skat på 5 procent af abonnementsprisen.

Afgiften vil ifølge partiets beregninger indbringe 50 millioner kroner årligt. Penge, der skal tilføres den eksisterende public service-pulje, som uddeler mediestøtte til tv-serier og dokumentarer.

Fakta Krav om betaling i flere lande I Frankrig har Netflix, Amazon og andre streamingtjenester siden 2018 skullet betale en afgift på 2 procent af deres overskud til Det Nationale Filmcenter CNC. Det svarede til 75 millioner kroner i 2018. I Tyskland og flere andre lande har politikerne indført en lignende afgift på mellem 0,5 og 2,5 procent.

»De skal være med til at bidrage til et mangfoldigt mediebillede. Hvis man vil være her, skal man bidrage til fællesskabet«, siger de radikales medieordfører, Jens Rohde.

Ifølge de radikale skal streamingtjenesterne ikke kunne få støtte fra public service-puljen, hvis de ikke bidrager til ordningen.

TV 2 Play skal også betale

SF og Enhedslisten bakker op om forslaget om at indføre en afgift på 5 procent.

»Det bliver meget svært at have danske skuespillere og godt dansk indhold i fremtiden, hvis ikke der er nogen, der er med til at finansiere den kulturelle fødekæde«, siger SF’s medieordfører Jacob Mark.

SF og Enhedslisten har dog ikke taget stilling til, om det teknisk set skal være en afgift på abonnementsprisen eller på streamingtjenesternes omsætning.

Kulturminister Joy Mogensen (S) afviser, at afgiften bliver en del af de kommende finanslovsforhandlinger.

»Det er lidt tidligt at tage hul på diskussionen om konkrete modeller. I den kommende tid vil regeringen derfor arbejde videre med at kortlægge de centrale udfordringer på medieområdet, som kan danne baggrund for et udspil til en ny medieaftale«, skriver hun i en mail.

Netflix tabte i EU

Den tidligere borgerlige regering besluttede sammen med Dansk Folkeparti i medieforliget fra juni 2018 at pålægge streamingtjenester en forpligtelse til at investere 2 procent af deres omsætning i Danmark i nyt dansksproget indhold. Ifølge en undersøgelse fra revisionsfirmaet PWC omsætter streamingtjenesterne i Danmark i 2018 for omkring 2 milliarder kroner i 2019. PWC forventer at omsætningen stiger til 3,4 milliarder kroner i 2023.

Men en investeringsforpligtelse nytter ikke, lyder det fra regeringens støttepartier.

»Det afgørende for os er, at det er en afgift og ikke bare en forpligtelse til at investere i dansk indhold, for det gør de allerede«, siger Enhedslistens medieordfører, Søren Søndergaard.

EU-Domstolen fastslog i en afgørelse fra maj sidste år, at det er lovligt at opkræve et bidrag fra streamingtjenester. Netflix havde ellers forsøgt at få afgiften underkendt i EU, fordi tjenesten ikke ønskede at betale et bidrag på 2,5 procent af sin omsætning i Tyskland til det tyske filminstitut.

En stor chance

Danske Filminstruktører er glade for, at regeringens støttepartier vil pålægge streamingtjenesterne en afgift på 5 procent. Det har foreningen længe ønsket.

»De skal helt afgjort betale 5 procent, og det tror jeg også, at de gerne vil. De har interesse i at bidrage til fødesystemet i Danmark. Det her vil være en stor chance for at videreudvikle det danske system og de danske historier. Det er en måde at få penge ind til dansk indhold«, siger instruktørernes formand, Christina Rosendahl.

Også producenternes brancheforening har i flere år efterspurgt en afgift på 5 procent på streamingtjenesterne.

»Lige nu får de en vare, som vi har betalt for med vores kulturinvesteringer. Fremover bør de bidrage til talentudviklingen og kunststøtten i Danmark«, siger direktør i Producentforeningen Jan Neiiendam.

Hverken HBO eller Netflix ønsker at kommentere forslaget om at indføre en afgift for tjenesterne.