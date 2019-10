Kendte instruktører kæmper om pengene: To film om Karen Blixen er på vej. Vil de begge overleve?

I filmbranchen løber de om kap med hinanden for at lave en spillefilm om Karen Blixens liv. Men det er langtfra sikkert, at alle finder vej til biograferne.

Der er lagt i støbeskeen til en kamp om støttekronerne. To anerkendte instruktører vil begge lave en film om Karen Blixen, men det er næppe sandsynligt, at Det Danske Filminstitut vil støtte to film om Blixen inden for kort tid.

Det skriver filmmagasinet Ekko.

Den ene konkurrent er selveste Bille August. Han vil skabe et psykologisk drama om forfatterindens intense venskab med den meget yngre digter Thorkild Bjørnvig. Filmen skal hedde ’Pagten’ og bygge på Bjørnvigs bog af samme navn. Den er allerede finansieret med støtte fra Det Danske Filminstitut, FilmFyn og TV 2.

Bille August havde senest stor succes med ’Lykke-Per’.

Den anden konkurrent er May el-Toukhy, instruktøren af den anmelderroste ’Dronningen’. Hun vil filmatisere bogen ’Løvinden’, der handler om Karen Blixens tid i Afrika.

Eftersom filminstituttet allerede har givet penge til Bille Augusts film, er fremtiden usikker for May el-Touhkys. Det er uhyre svært at finansiere en stor spillefilm uden støtte fra Det Danske Filminstitut.

De vil alle være med

Foruden disse to konkurrenter har andre vist umådelig stor interesse for at lave en film om Karen Blixen.

Regner Grasten har i en del år arbejdet på en film om forfatterindens unge år. ’Tanne’ skulle filmen hedde. Det var egentlig meningen, at Bille August skulle instruere filmen, men de to valgte i 2012 at afbryde samarbejdet.

I starten af 2017 blev det offentliggjort, at Susanne Bier skulle instruere en tv-serie baseret på Karen Blixens bog ’Den afrikanske farm’, men også det projekt blev der stille omkring.

Christian Braad Thomsen forsøgte i en årrække at filmatisere ’Pagten’, men Nimbus Film købte i 2011 rettighederne til Thorkild Bjørnvigs bog for næsen af ham. Rettighederne er nu endt hos SF Studios Production og Motor.

Bille Augusts ’Pagten’ forventes at få premiere i begyndelsen af 2021.