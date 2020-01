»En kæmpe brøler«: Folk raser over, at YouSees blandselvpakke stadig er nede

Discovery er røget ud af YouSee-kundernes tv-pakker 1. januar, men på grund af tekniske problemer kan de ikke få lov til at skifte nye kanaler ind, selv om de betaler for det.

»Nu er der gået minimum to døgn, hvor der har stået, I er ved at opdatere jeres systemer, kom nu ind i kampen inden de sidste af os opgiver jer«.

Sådan skriver en blandt mange facebookbrugere på YouSee’s side.

Andre skriver, at det er »typisk«, at YouSee ikke fungerer, at det hele er en »parodi« og virksomheden burde skifte navn til »Youshit«.

Vreden kommer, efter YouSees bland selv-funktion har været lukket ned siden 1. januar på grund af tekniske problemer.

Alle andre år havde det måske ikke været det store problem, men netop denne nytårsdag ophørte samarbejdet med Discovery Networks, der havde 11 tv-kanaler i YouSee-kundernes udvalg.

De kanaler er nu skiftet ud med nogle andre, hvis man har en fast tv-pakke, men er man bland-selv-kunde kan man ikke selv gå ind og skifte de sorte kanaler ud med nogle nye.

»Status lige nu er, at der stadig er problemer med at udskifte kanalier i vores bland selv-produkt og derfor er shoppen helt lukket. Det beklager vi selvfølgelig, for sådan skal det ikke være«, siger en talsmand for YouSee til Politken.

Han forsikrer, at man arbejder på højtryk for at løse problemet, men at man ikke kan sige noget om, hvornår det virker igen.

»Vi forstår derfor godt, at kunderne er utilfredse. Vi kan ikke sige præcis, hvornår det hele fungerer igen, men vi gør alt, hvad vi kan for at løse problemet hurtigst muligt«, siger han.