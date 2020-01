Rektor aflyser undervisningen efter nye problemer på Kunstakademiet

Der er igen problemer med studiemiljøet på Kunstakademiet i København. Det har fået rektor til at aflyse undervisningen på en afdeling, og hun har nu iværksat en ekstern undersøgelse. For to år siden forlod en professor Kunstakademiet efter en sag om seksuelle krænkelser. Hvad den nye sag handler om, vil rektor ikke oplyse.

To år efter at en professor måtte forlade sin stilling på Kunstakademiet i København, er en ny sag om dårligt studiemiljø under oprulning på skolen. Rektor har derfor valgt at aflyse undervisningen på en af skolens afdelinger.

Rektor Kirsten Langkilde blev for lidt over to uger siden gjort opmærksom på problemer med studiemiljøet i den afdeling, der hedder Malerskolen, og har derfor valgt at iværksætte en ekstern undersøgelse af de studerendes oplevelse af studiemiljøet.

Hvad den nye sag konkret handler om, ønsker skolen ikke at oplyse. Kunstakademiets rektor, Kirsten Langkilde, ønsker heller ikke at stille op til et interview, men har indvilget i at svare på Politikens spørgsmål per mail:

»Undervisningen har været aflyst, fordi jeg blev gjort opmærksom på problemer med studiemiljøet«, skriver hun blandt andet i mailen.

Fakta Kunstakademiet Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er en videregående uddannelsesinstitution, hvor man kan tage en 3-årig bachelor og en 3-årig master i kunst. Kunstakademiet ligger sammen med Kunsthal Charlottenborg under Kulturministeriet og er placeret på Kongens Nytorv i København. Kirsten Langkilde overtog rektorstolen efter Sanne Kofod Olsen oktober 2018. Kilde: https://kunstakademiet.dk

Problemer med studiemiljøet

Der har før været problemer med studiemiljøet på Kunstakademiet i København. Dengang handlede det om seksuelle krænkelser fra en professor, og hvordan der herskede et generelt hierarkisk og manipulerende miljø på hans afdeling.

For to år siden forlod han sin stilling efter en anklage om sexchikane mod en studerende i 2013.

Den daværende rektor, Sanne Kofod Olsen, blev allerede informeret om sagen fra en ikkeinvolveret part i 2015, men dengang fik sagen ingen konsekvenser.

Det vakte undren i miljøet, at det ikke blev undersøgt, hvad der egentlig var foregået. Det skete først efter, at #MeToo-bevægelsen havde skabt øget opmærksomhed omkring krænkelser.

For at få et samlet grundlag for at vurdere karakteren af problemerne har jeg besluttet at lave en undersøgelse, hvor afdelingens studerende og professor hver især kan tale med en ekstern, neutral og udenforstående person Kirsten Langkilde, rektor

Tre tidligere studerende og en tidligere lektor stod i efteråret 2018 frem i Politiken

og kritiserede ledelsen i et debatindlæg. Også flere andre kilder fra akademiet, i alt 15, fortalte Politiken om deres erfaringer med professorens afdeling, som de beskrev som et ydmygende og fjendtligt miljø med stoffer, alkohol og grænseoverskridende adfærd.

Politiken kunne også dokumentere, at professoren i sin tid var fratrådt sin stilling med seks måneders løn og et ekstrabeløb på en halv million kroner.

Den tidligere rektor Sanne Kofod fastholdt efterfølgende, at ledelsen havde reageret korrekt og ikke kunne have gjort mere.

Sexchikanesagen var dog medvirkende til et nyt initiativ, Tal Trygt, fra Kulturministeriet og Studenterrådgivningen, der fra april 2019 har skullet sikre studerende, som har været udsat for chikane og krænkelser, adgang til hurtigt og anonymt at få rådgivning.

Ekstern undersøgelse i gang

Kunstakademiets rektor, Kirsten Langkilde, oplyser i en mail til Politiken om den nye sag, at hun har haft møder med både afdelingens studerende og med afdelingens professor og har besluttet at iværksætte en undersøgelse:

Rektor på Kunstakademiet, Kirsten Langkilde, fotograferet i april 2019. Foto: Maud Lervik

»For at få et samlet grundlag for at vurdere karakteren af problemerne har jeg besluttet at lave en undersøgelse, hvor afdelingens studerende og professor hver især kan tale med en ekstern, neutral og udenforstående person om deres opfattelse af studiemiljøet på afdelingen«.

»Formålet med undersøgelsen er at få en differentieret forståelse af problemerne med studiemiljøet og dermed sikre, at alle opfattelser bliver tydeliggjort« skriver rektor Kirsten Langkilde i en mail til Politiken.