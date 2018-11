Tidligere studerende på Kunstakademiet i debatindlæg: Vi har været vidner til og selv oplevet seksuelle krænkelser, magtmisbrug og krænkende adfærd udført af en professor

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vi har siden det tidlige forår 2018 udført et undersøgende arbejde omkring magtmisbrug og seksuelle krænkelser, som har fundet sted på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler under vores tid som studerende og ansat.

Vores udgangspunkt er, at vi – de tre tidligere studerende – enten har været vidner til eller selv oplevet enten seksuelle krænkelser, magtmisbrug eller krænkende adfærd udført af en professor på Kunstakademiet.

Indlæggets afsendere Tidligere studerende ved Kunstakademiets Billedkunstskole: David Hilmer Rex (2008-13) Lea Guldditte Hestelund (2009-15) Anne Mette Schultz (2008-15) Tidligere lektor ved Kunstakademiets Billedkunstskole: Pia Rönicke (2009-15).

Udover vores egne oplevelser, har vi opsøgt i alt 10 tidligere og nuværende studerende og haft samtaler med dem om deres oplevelser med den pågældende professor. Vi har i første omgang forsøgt at give plads til, at de har kunnet fortælle om de oplevelser, de har haft på Kunstakademiet. Vi har talt om, hvordan flere studerende har oplevet et seksualiseret miljø eller er blevet seksuelt krænket af deres professor. Derudover har miljøet på den afdeling, som professoren stod i spidsen for, været præget af manipulation og hierarkisering.

Den pågældende professorskole har under vores tid som studerende – mellem 2011 og 2015 – været et miljø og en afdeling, hvor vores professor overskred de studerendes grænser og misbrugte sin magt. . Han har blandt andet drukket sig fuld og taget stoffer med sine studerende og i påvirket tilstand holdt taler, hvor han svinede os til. .

For at underbygge vores sag og sætte en stopper for spekulationer om, at den er baseret på rygtespredning, har vi besluttet at inkludere det vidnesbyrd, som har dannet grundlag for vores arbejde.

Først forstod jeg ikke, hvad det var, men ret hurtigt genkendte jeg afdelingens toilet, hvor han havde været oppe og fotografere sin pik, mens han spermede ud over toilettet

Et vidnesbyrd, som vi fremlagde for rektor Sanne Kofod Olsen 17. maj 2018:

»I januar 2013 var jeg til fest på den overbygning, hvor jeg dengang var studerende. Jeg spurgte på et tidspunkt min daværende professor om at låne hans telefon for at fotografere de andre, som på det tidspunkt dansede. Han gav mig telefonen men trak den til sig igen og bladrede gennem en række billeder, som for at vise mig noget. Først forstod jeg ikke, hvad det var, men ret hurtigt genkendte jeg afdelingens toilet, hvor han havde været oppe og fotografere sin pik, mens han spermede ud over toilettet. Jeg sagde, »jeg skal ikke se de billeder«, og han fortsatte med at bladre rundt i dem, mens han mumlede et eller andet. Han vendte kameraet mod mig og begyndte at tage billeder af mine bryster«.

»Festen var i weekenden. Om mandagen bad jeg om et møde med min daværende professor. Jeg ville skifte afdeling, og dette meddelte jeg ham. Det var mit afgangsår, og her er man som studerende i tæt kontakt med sin vejledende professor. Jeg sagde, at jeg ikke havde lyst til at studere under disse omstændigheder, i seksuelt ladede rum. Han sagde, at han allerede havde undskyldt for det, der var sket til festen på et månedligt møde, der var afholdt samme morgen – et møde mellem studerende, professoren og lektorer tilknyttet den pågældende professorskole. Det var sådan, han drev skole, sagde han, og hvis jeg ikke brød mig om det, var der ikke så meget, han kunne gøre. Jeg gik derefter«.

»Et kvarter senere ringede han og spurgte, om jeg ikke ville komme tilbage. Det gjorde jeg, og han bad mig fortælle, hvad der var sket til festen. Jeg genfortalte hændelsen som ovenfor beskrevet. Han udtrykte væmmelse over sin opførsel, han sagde, at han vidste, det var åndssvagt at komme med en undskyldning, men at han selvfølgelig ville gøre det alligevel. Han sagde, at han havde været meget fuld. Jeg gentog min kritik af seksualiseringen af undervisningsrummet, noget vi som studerende ikke adresserede kollektivt på afdelingen. Jeg skiftede afdeling og dermed professor. Hvis jeg blev spurgt hvorfor, genfortalte jeg konsekvent ovennævnte forløb«.

Rektor for Kunstakademiets Billedkunstskoler Sanne Kofod Olsen blev i januar 2015 gjort opmærksom på denne seksuelle krænkelse, der er fortalt ovenfor. Henvendelsen blev, uden at nævne navne, rettet af daværende lektor på Grunduddannelsen, Pia Rönicke. Hun havde fået hændelsen genfortalt af to forskellige personer, der hver især havde hørt om den fra henholdsvis den krænkede eller studerende på den pågældende professorskole. Sanne Kofod Olsen sagde på daværende tidspunkt, at hun godt kunne gå videre med sagen, men at der i så fald var brug for en anmeldelse fra den krænkede.

Vi fremlagde ovennævnte fortælling for Sanne Kofod Olsen 17. Maj 2018. På mødet fremlagde vi derudover blandt andet et generelt overblik over den kultur, der er beskrevet ovenfor. Desuden gav vi en kort skitsering af det arbejde, vi indtil da havde udført.

28. maj fratrådte den pågældende professor sin stilling efter det, man kaldte en gensidig aftale med institutionen, og rektoratet bekendtgjorde fratrædelsen internt på skolen i en mail, der blandt andet lød: »Vi ønsker [professoren] held og lykke fremover!«.

Vi kender ikke indholdet af denne aftale. På mødet 17. maj gjorde vi det klart, at grunden til vores anmeldelse ikke var at hænge pågældende professor ud offentligt, men at stille ham til ansvar for sine handlinger og få placeret skyldsspørgsmålet det rette sted. Vi sagde, det var vigtigt for os, at han blev afskediget for at gøre det klart overfor de krænkede, at institutionen tog ansvar i sagen.

Vi var 28. maj lettede over, at professoren ikke længere besad sin stilling, men bekendtgørelsen var alligevel et chok. Skyldsspørgsmålet blev sløret med ord som »aftalt«, »fratræder« og »held og lykke fremover«. Kunstakademiets Billedkunstskoler opretholdt tavsheden omkring forbindelsen mellem de anmeldte magtmisbrugs- og seksuelle krænkelseshistorier og professorens fratrædelse.

Forståeligt nok hørte vi i den efterfølgende tid om undren og forvirring fra nuværende studerende og ansatte på Kunstakademiets Billedkunstskoler vedrørende professorens fratrædelse. Rektor havde på et »orienterende møde« med de studerende på den pågældende professorskole ikke informeret om årsagen til professorens fratrædelse.

Derfor tog en gruppe studerende initiativ til et fællesmøde på professorskolen, hvor de åbent talte om de tilfælde af seksuelle krænkelser, de gennem vores arbejde eller egne veje havde kendskab til. De studerende på den pågældende professorskole sendte 13. juni en mail ud til ansatte og studerende på hele Kunstakademiets Billedkunstskoler, hvor de pegede på sammenhængen mellem de seksuelle krænkelser og den tidligere professors fratrædelse, udtrykte sympati med de krænkede og opfordrede til en åben snak på institutionen om magtmisbrug og krænkelser.

På et efterfølgende møde 20. juni bad vi institutionen om at tage et ansvar, der strækker sig ud over det, man kan kalde et minimalt juridisk ansvar. Vi påpegede at, Kunstakademiets Billedkunstskoler bør tage ansvar ved at få lavet en ekstern undersøgelse af tilfælde af magtmisbrug og seksuelle krænkelser i den pågældende professors ansættelsesperiode. Vi spurgte på mødet 20. juni til, om ledelsen har tænkt sig at lave en sådan udredning af sagen, og om de over for undervisere tilknyttet den pågældende professorskole havde bekræftet sammenhængen mellem anmeldelsen om magtmisbrug og seksuelle krænkelser af 17. maj og professorens fratrædelse. Begge spørgsmål blev afkræftet.

Ledelsen så ingen grund til at få et større indblik i det undersøgende arbejde, vi havde udført hen over foråret.