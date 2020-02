Populær filmtjeneste overlever i København

Nu får københavnerne alligevel lov til at se gratis film på den populære streamingtjeneste Filmstriben. Københavns kultur- og fritidsudvalg har nemlig valgt at annullere beslutningen om at lukke adgangen, fordi den blev taget på baggrund af forkerte oplysninger.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Københavnerne kommer fortsat til at kunne se gratis film på bibliotekernes streamingtjeneste Filmstriben, der ellers stod til at lukke 1. marts.

Politikerne på Københavns Rådhus har onsdag valgt at annullere beslutningen, fordi det er kommet frem, at den blev truffet på baggrund af forkerte tal.

»Det blev tydeligt, at der var blevet opgivet forkerte oplysninger fra forvaltningens side«, siger Franciska Rosenkilde (Alt.), kultur- og fritidsborgmester i København.

»Vi fik simpelthen det indtryk, at Filmstriben ikke blev brugt tilstrækkeligt, men det passer ikke. Derfor tog vi en forkert beslutning, og det er forvaltningens ansvar«.

FAKTA Filmstriben Filmstriben.dk er bibliotekernes streamingtjeneste, hvor du kan finde et bredt udvalg af alt fra prisbelønnede til smalle film over klassiske samt børne- og dokumentarfilm. Du skal være oprettet som bruger på dit lokale bibliotek. Der er månedlig begrænsning på antallet af film. Findes også som app til iOS og Android. Filmstriben er et kvalitetsorienteret supplement til de store kommercielle filmtjeneste med et langt større udvalg af europæiske, ikkeamerikanske og ældre film.

På Filmstriben finder man et bredt udvalg af alt fra prisbelønnede klassikere til smalle dokumentarfilm og tv-serier, som ikke er tilgængelige på andre kommercielle streamingtjenester, og lukningen har derfor mødt hård kritik fra borgere og folk i filmbranchen.

Kritikken har bare underbygget det, der viste sig at være sandheden, nemlig at Filmstriben er langt mere populær Franciska Rosenkilde (Alt.)

I en orientering til kultur- og fritidsudvalget fra forvaltningen står der, at filmtjenesten i første omgang blev valgt fra, fordi der angiveligt kun blev udlånt 53.431 film sidste år. Det tal dækker imidlertid over antallet af unikke brugere på siden, »mens det korrekte antal lånte film var 228.479«.

Den anden fejl var, at det var angivet, at langt de fleste brugere ser en enkelt film om året. Der skulle i stedet have stået, »at 16.863 brugere (ud af 53.431 brugere) kun ser en enkelt film om året«, som der står i orienteringen.

Franciska Rosenkilde kalder fejlen fra forvaltningen side for »dybt kritisabelt«:

»Det må bare ikke ske, at vi får så forkerte tal. Det er meget beklageligt«.

Hård kritik af lukningen

Det var på et møde 30. januar, at kultur- og fritidsudvalget tillod Københavns Biblioteker at opsige abonnementet for i stedet at tilbyde flere gratis e-bøger og lydbøger til borgerne.

Siden har der været debat om beslutningen. Den konservative europaparlamentariker Pernille Weiss kaldte det »Kulturskadeligt i hovedet!«, mens Dansk Skuespillerforbunds formand, Katja Holm, omtalte det som en »fejlprioritering af rang«.

Her i avisen kaldte filmredaktør Kristoffer Hegnsvad tjenesten for »filmguld«, der gav adgang til unikt indhold, som er helt umuligt at finde på de internationale streaminggiganters hylder.

Der har været meget kritik af lukningen. Hvad har det betydet for jeres beslutning i udvalget onsdag?

»Kritik gør altid indtryk på mig som politiker. Især denne gang, hvor der har været så entydige reaktioner. Så kritikken har bare underbygget det, der viste sig at være sandheden, nemlig at Filmstriben er langt mere populær end, hvad vi fik at vide i første omgang af forvaltningen«, siger kultur- og fritidsborgmesteren.

»Det blev også tydeligt for mig, at Filmstriben ikke bare er et tilbud til borgere, der ikke har råd til at abonnere på en kommerciel tjeneste, men også understøtter en filmbranche og et filmmiljø, der laver smalle film«.

Læselysten er stadig en prioritet

Da udvalget besluttede, at københavnerne ikke længere skulle have adgang til Filmstriben, var det for at »omprioritere budgetmidler og fokusere mere på e-bøger og børnematerialer«, som bibliotekerne skrev i en pressemeddelelse.

Det betød, at københavnerne skulle have lov til at låne flere lydbøger og e-bøger på bibliotekets lydbogstjeneste, eReolen. Om den prioritering sagde Franciska Rosenkilde til Politiken, at den skete som et led i en plan, »hvor litteratur er et fokusområde. Der er en stigning i forhold til brugen af e-bøger og lydbøger. Og vi ønsker at støtte læselysten«.

Nu får borgere alligevel ikke flere lån på eReolen, hvordan hænger det sammen med, at I ønsker at støtte læselysten?

»Vi vil stadig gerne støtte læselysten. Derfor arbejder forvaltningen nu på, hvordan vi kan komme et stigende behov for e-bøger og lydbøger i møde. Pengene skal bare tages et andet sted fra end fra Filmstriben«.