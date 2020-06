Politiken Nicher køber digitalt kulturmedie

Det digitale nyhedsmedie Kulturmonitor bliver fremover en del af Politiken Nicher. Kulturmonitor er på 16 måneder blevet et vigtigt og dagsordensættende nyhedsmedie for professionelle og aktører i kulturbranchen.

Det digitale nyhedsmedie Kulturmonitor, der siden 2019 har sat spot på kulturbranchen, bliver fremover en del af JP/Politikens Hus.

Politiken Nicher oplyser i en pressemeddelelse tirsdag, at de opkøber Kulturmonitor.

»Kulturmonitor har i løbet af kort tid markeret sig som et publicistisk vigtigt og dagsordensættende nyhedsmedie for aktørerne i kulturbranchen. Den rolle vil vi gerne være med til at styrke, for det er vigtigere end nogensinde før, at kulturlivet har et stærkt, kritisk og uafhængigt nichemedie«, siger Anders Jerking, direktør og chefredaktør for Politiken Nicher.

Anders Jerking forklarer, at Kulturmonitor passer godt ind i Politiken Nichers ambitioner om at blive det førende mødested for læsere, der arbejder med at udvikle vores velfærdssamfund i krydsfeltet mellem offentlige og private virksomheder og organisationer.

»Da vi anser kulturen som en hjørnesten i velfærdssamfundet, er Kulturmonitor et oplagt nyt familiemedlem«, siger Anders Jerking.

Kulturmonitor er for alle med interesse for kulturlivet, men henvender sig især til de knap 150.000 mennesker og godt 22.000 arbejdspladser, der arbejder med kulturområdet i Danmark. Mediet blev stiftet af journalisterne Birgitte Rahbek og Lars Rix og begyndte at udkomme i januar 2019.

De to stiftere fortsætter efter opkøbet som redaktører af Kulturmonitor. På mange områder synes de, at det er tidligt med et opkøb efter blot at have eksisteret i 16 måneder. Men de ser frem til det fremtidige samarbejde.

»Vores virksomhed går rigtig godt, og vi har lagt store planer for fremtiden, men Politiken Nicher og Kulturmonitor er bare det perfekte match. Vi glæder os til at løfte det hele til et nyt niveau sammen,« siger Birgitte Rahbek.

»Vi er vildt stolte over, hvad vi har opnået. Birgitte og jeg startede helt fra bunden. Vi har af egen drift skabt en digital medievirksomhed på rekordtid, der blot er vokset og vokset uge for uge og har fået stor gennemslagskraft både i den kulturbranche, som vi skriver om og til, og blandt meningsdannere og helt op i den politiske top. Den opbakning og støtte, vi har fået gennem hele den proces, er vi dybt taknemmelige for. Den har vist, at der er et behov for et medie som Kulturmonitor på det danske marked«, siger Lars Rix.

Kulturmonitor fortsætter med at udkomme helt som vanligt under samme navn, med et nyhedsbrev alle hverdage, og de nuværende abonnementsaftaler fortsætter.