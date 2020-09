Når man er en supermand på klaver, og ingenting er for svært at spille, kan noder af Mozart simpelthen blive for nemme

Han har været i København en del gange og spille, den amerikanske pianist Kirill Gerstein, og i det nyeste nummer af magasinet Klassisk fortæller han i et stort interview til Politikens journalist Michael Bo, at han har nydt at spille alt fra Beethoven til ny britisk musik af Thomas Adès med DR SymfoniOrkestret.

Som man kan gætte ud fra navnet, er Kirill Gerstein oprindelig fra Rusland, og de virtuose russiske klavertraditioner fornægter sig ikke. Gerstein er en pianist, for hvem intet er for svært. Da han torsdag var solist i DR, og menuen denne gang stod på Mozart, var noderne snarere for nemme. Gerstein havde ganske vist valgt en af wienerklassikerens mest passionerede koncerter, nemlig den mørke nr. 20 i d-mol. Men med sin fornemme, blødt finpolerede tone på flyglet var det en overdrevent fri og følelsesmættet fortolkning, han bød de få publikummer, som var lukket ind i salen.

Kirill Gerstein er en kunstner med et enormt overskud. I Tivoli, hvor han også har optrådt, har han vist sin spændvidde og sin lyst til at favne bredt og finde sjældent spillet klavermusik frem.