Er du også træt af 'Für Elise'? Denne klavertroldmand sørger for, at den faktisk er til at holde ud

En bagatel, det er noget ligegyldigt, ikke sandt? Ikke noget særligt, i hvert fald.

Beethoven skrev i løbet af sit liv en hel del bagateller. Småstykker for klaver, som han selv kaldte for »kleine Nichtigkeiten«. Små ligegyldigheder. Men lyt til det album, den britiske pianist Paul Lewis har lavet her i Beethoven-året. Det rummer Beethovens bagateller for klaver – og det er bestemt ikke ligegyldig musik.

Syv af bagatellerne udgør tilsammen Beethovens opus 33, som han udgav i Wien i 1803, da han var i begyndelsen af 30’erne. Her er al den eftertanke, man kan ønske sig, al den afveksling, der kendetegner hans klaversonater fra samme tid, og de harmoniske fingeraftryk, man genkender netop fra sonaterne.