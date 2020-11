Mesterpianist forvandlede Beethoven til et klatrestativ af musikalske byggeklodser

Det var en koncert, der lykkedes imod alle odds. Trods navnet er det københavnsk baserede Concerto Copenhagen nemlig et orkester, der henter sine musikere nærmest overalt i Europa, og at samle knap 20 af dem i en tid med skrappe coronarestriktioner, karantæneregler og testkrav må have været noget nær umuligt.

Men det var lykkedes, og det var i sig selv en skøn oplevelse at sidde og se alle de kåde smil og den glade uro på scenen, inden koncerten gik i gang. Her var kunstnere, der tydeligvis virkelig havde savnet at spille sammen med hinanden, og de leverede en stor musikalsk oplevelse i Diamantens koncertsal.

Oplevelsen blev både holdt sammen og løftet op af den virkelig fremragende 41-årige pianist Kristian Bezuidenhout, der ligesom Concerto Copenhagen har specialiseret sig i at udforske den verden af overraskende klangfarver og fraseringsmuligheder, der viser sig, når man spiller på kopier af musikinstrumenter, som de så ud i de klassiske komponisters egen levetid.