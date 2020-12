Der var ballade, da de ville skifte navn. Og nu er der ballade over det nye navn

Kvindemuseet i Aarhus, landets eneste af slagsen, skifter navn: KØN - Gender Museum Denmark bliver det nye navn, som har til formål at signalere, at museet ikke kun er om og for kvinder, men også kan sætte mandens rolle ind i en større fortælling.

Museets formål er da også at formidle kønnenes – og ikke alene kvindernes – historie. Men allerede ved de forsigtige første rygter om, at museets bestyrelse overvejede at skifte navn, var der tændt for gassen på de sociale medier, og med offentliggørelsen af et nyt navn slår det gnister på Facebook igen.

»Identitetspolitikken fjerner ordet ’kvinde’ fra sproget og det offentlige rum. Den proces er museet med til at støtte. Jeg håber, der kan skabes et alternativ, hvor Det Forbudte Ord stadig kan siges«, skriver en på Facebook.

Alle er velkomne

Når Kvindemuseet har ønsket at skifte navn, er det især, fordi navnet skulle afspejle museets formål om at fortælle kønnenes historie, efter at Slots- og Kulturstyrelsen i en kvalitetsvurdering fra 2015 bad Kvindemuseet om i højere grad at blive »et kulturtilbud for et bredere segment af den danske befolkning«.

Men museet har også oplevet, at mænd har været usikre på, om de kunne træde indenfor, fortæller Kvindemuseets direktør, Julie Rokkjær Birch.

Shit, det er dumt. Altså. Man må jo også godt tage på Vikingemuseet uden at være viking Kommentar på Facebook

»Skolebørn har oplevet en eksklusion alene i selve navnet. Navnet gav udtryk for, at ligestilling og køn kun er for kvinder«, siger hun

Den køber kritikerne ikke.

»Shit, det er dumt. Altså. Man må jo også godt tage på Vikingemuseet uden at være viking ...«, skrev en bruger allerede ved de første rygter om navneskifte, og efter at det nu er blevet en realitet, eksploderer debatten igen:

»Nu findes der jo rigtig mange museer, hvor der er en overrepræsentation af historier om mænd – så lad os da endelig få udraderet det eneste museum, der har fokus på kvindehistorien!«, skriver en af de toneangivende kritikere, Jeanne Toxværd, sarkastisk på Facebook, og en anden kvinde skriver kort og godt:

»Ligestilling, min bare ... et skridt frem og to tilbage«.

Glemmer ikke kvindekamp

Kritikken kommer fra flere fronter. Der er kvinder, der som del af 1970’ernes kvindekamp var med til at bane vejen for nutidens kvinder. De mener, at kvindesagen nu svigtes. På mandesiden kunne man tidligere høre kritik af, at mænd med navnet ’Kvindemuseet’ var dømt ude. Nu hører man mandlige debattører kritisere navneskiftet til ’KØN – Gender Museum Denmark’ for at være udtryk for billige point i en identitetspolitisk krig.

Der er også bare personer af diverse køn, som har undret sig over, hvad det skulle til for med et nyt navn. Og så er der selvfølgelig stemmer, der støtter navneskiftet:

»Godt, at de åbenbart voldsomme reaktionære reaktioner mod et navneskifte ikke fik bestyrelsen til at ryste på hænderne. Er sikker på, at KØN – Gender Museum Denmark kommer til at spille en stor og vigtig rolle i Aarhus og Danmark«, skriver en mandlig facebooker.