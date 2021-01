Stor københavnsk festival udskydes på grund af corona

Af frygt for at måtte aflyse alle fysiske arrangementer rykker Danmarks store, internationale dokumentarfilmfestival, CPH:DOX, fra marts til slutningen af april.

Sidste år blev CPH:DOX ramt af coronapandemien, hvor Danmark lukkede helt ned, blot nogle uger før festivalen skulle have været afholdt. Det betød, at den på kort tid måtte sadle helt om og blive til en ren online-festival.

»CPH:DOX var den første dokumentarfilmfestival i verden, der gik online og blev digital. Nu er ambitionen, at vi også kan blive en af de første store filmfestivaler, der igen kan åbne dørene til biograferne og tilbyde fysiske publikumsarrangementer«, siger festivaldirektør Tine Fischer i en pressemeddelelse.

CPH:DOX var planlagt til at blive afholdt mellem 17. og 28. marts, men bliver nu i stedet afholdt i perioden 21. april til 2. maj.

Festivalen vil i år blive afviklet som en hybridfestival, hvor der både er online-arrangementer og fysiske arrangementer. Men store sociale arrangementer som fester er på forhånd aflyst.

»Forhåbentlig bliver situationen i april og maj så god, at vi på en sundhedsmæssig forsvarlig måde kan afvikle en både ambitiøs og nyskabende hybridfestival, hvor vi udnytter dokumentarfilmens digitale potentiale og samtidig giver publikum mulighed for at mødes fysisk og se et udvalg af verdens bedste, nye dokumentarfilm«, siger Tine Fischer.