Du kunne måske have tjent millioner på de Pokémon-kort, du har smidt ud

Er du en af dem, der har smidt barndommens samling af Pokémon-kort i skraldespanden?

Hvis ja, så får du med garanti røde ører, når du nu hører, at et sæt uåbnede Pokémon-kort er solgt på auktion til et svimlende beløb på lidt over 2,5 millioner kroner.

Det lyder som fiktion, men det er altså ikke matadorpenge, der er tale om. Hammerslaget på 2,5 millioner kroner blev en realitet på en særlig Comics and Comic Art Signature Auction hos auktionshuset Heritage Auctions i den amerikanske by Dallas, skriver mediet Artnet News.

Beløbet sætter ny rekord for salg af Pokémon-kort, og med sig hjem kan den forhåbentlig tilfredse køber tage en uåbnet pakke med 396 Pokémon-kort.

Pokémon-dillen lever

I alt lød hammeren 16 gange ved auktionen, og det dyreste individuelle Pokémon-kort blev solgt for lige over 2,2 millioner kroner. Det var et kort med en pokémon ved navn Blastoise, men, må man forstå, ikke et hvilket som helst Blastoise-kort.

Der er tale om et af de to oprindelige Pokémon-kort, som spilfirmaet Wizards of the coast præsenterede for Nintendo, der derefter valgte at lancere engelsksprogede kort baseret på videospillet Pokémon – altså var dette kort med til at starte hele den verdensomspændende dille med at samle og bytte Pokémon-kort.

Salget og værdien af Pokémon-kort er i hastig vækst, her 15-20 år efter at de virkelig hittede hos børn og unge. Prisrekorden for et enkelt Pokémon-kort er således blevet slået tre gange inden for de seneste fire måneder.

Som auktionarius for Heritage Auctions Brian Wiedman sagde, da Blastoise-kortet blev budt op over 1,8 millioner kroner:

»Pokemon-dillen er ikke forbi, mine damer og herrer. Den lever i bedste velgående«.