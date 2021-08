120 personer deltager i DR’s undersøgelse om krænkelser i DR Pigekoret

Fakta

Advokatundersøgelser

Siden debatten om seksuelle krænkelser for alvor er kommet på dagsordenen, er advokatundersøgelser blevet et ofte brugt værktøj til at undersøge en sag nærmere – eksempelvis bad Det Konservative Folkeparti advokater om at se på Naser Khaders adfærd, ligesom TV 2 bad advokater undersøge krænkelser, sexisme og usund arbejdskultur.

Ud over undersøgelsen af DR Pigekoret pågår i øjeblikket også en advokatundersøgelse af eventuelt krænkende adfærd i koret på sangskolen Sankt Annæ i København.

En advokatundersøgelse fælder ikke strafferetlig domog handler ikke nødvendigvis om lovbrud. Det er en indsamling af fakta og en juridisk vurdering, som en klient har bestilt hos advokaten – i undersøgelsen af DR Pigekoret er klienten DR. Fordi undersøgelsen er bestilt af en part i sagen, eksempelvis en arbejdsgiver, kan den ikke kaldes uvildig. Advokater er altid forpligtet til at leve op til god advokatskik som beskrevet i retsplejeloven. Mener man, at advokaterne ikke har levet op til dette, kan man klage til Advokatnævnet – hvilket eksempelvis tidligere tv-vært Jes Dorph-Petersen har gjort efter at have været genstand for TV 2’s advokatundersøgelse.

Undersøgelserne skal typisk bruges til at træffe beslutninger om, hvad der videre skal ske i en sag, og hvilke konsekvenser der skal drages. En eventuel konsekvens er altså ikke at sammenligne med at få udmålt en straf ved domstolene, men er en sanktion, der skal leve op til reglerne i den givne forening, institution eller arbejdsplads.

Kilde: Advokatrådet m.fl.

Vis mere