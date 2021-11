Hvad stiller man op med lugten af død hund under armene og forældre, der ikke er til at råbe op?

Hey, hvad skete der lige der? Nemt er det ikke pludselig at være blevet teenager. Man kæmper med at finde ud af, hvad der er op og ned i det nye grænseland, for så at blive mødt af kække voksenjokes om teenagehjerner, der er lukket på grund af ombygning. Så det er tiltrængt – også i voksenteaterregi – at det på Teater V er de unge selv, der åbner døren og med et sejt kuld af ret nyudklækkede skuespillere giver et kig indenfor.

Forestillingen er baseret på norske Linn Skåbers interviewbaserede bestseller ’Til ungdommen’ bestående af en lang række unge stemmer, som også på scenen i Pelle Koppels fine lydhøre greb har form af en mosaik af monologer, der stritter i mange retninger. Der er tryk på!