Maradona-statue måtte laves om: Bolden lå ved den forkerte fod

Livet var sjældent lige så let, som legen med en fodbold så ud til at være det for Diego Armando Maradona. Et år efter hans tidlige død i en alder af 60 år sættes en statue af ham op på det stadion, hvor den teknisk brillante tryllekunstner med bolden optrådte flest gange: Stadio Diego Armando Maradona i Napoli.

Den syditalienske by omdøbte sit stadion til det navn, kort efter at Maradona døde 25. november i fjor.

Men statuens tilblivelse har ikke været helt enkel. I en tidlig version havde statuen af Maradona nemlig bolden klistret til højre fod. Men fodboldguden var som bekendt venstrefodet i lighed med sin landsmand Lionel Messi.

Fejlen er dog rettet på statuen, der er udført i legendens klejne kropsmål med en højde på 165 centimeter og offentliggøres på søndag forud for Napolis hjemmekamp mod Lazio fra Rom. Her skal Maradona (statuen, altså) på rundtur omkring banen, inden den parkeres på et passende sted.

Statuen er udført ved hjælp af 3D-printerteknikker og er en gave til byen Napoli fra forfatteren Stefano Ceci, der var en nær ven af fodboldlegenden og har skrevet bogen ’Maradona. Il sogno di un bambino’ (Et barns drøm) om ham.

Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix

»Jeg lovede ham at få opført en statue den dag, han blev udnævnt til æresborger i Napoli«, siger Stefano Ceci til en italiensk radiostation.

I sin tid i den syditalienske by – fra 1984 til 1991 – spillede Diego Maradona 259 kampe for Napoli og scorede 115 mål. Med ham som holdets største stjerne nogensinde vandt Napoli sit første italienske mesterskab i 1987, og fejringen var tumultarisk. Maradona hyldes stadig med masser af graffiti.

Selv om det lykkedes for klubben at vinde endnu et mesterskab med Diego Maradona som anfører i 1990, var den argentinske stjerne begyndt at skrante som følge af misbrug af kokain.

Bystyret kalder statuen »en gave til Napoli og den mester, vi elskede højest«.