Ny trend i toppen af litteraturen: Selv bestsellerforfattere skal presses til det yderste

Sara Blædels mange læsere ved, præcis hvem Ilka er. Hun er ’Bedemandens datter’, som er hovedperson i krimiforfatterens seneste tre bøger. Serien om Ilka er blevet så populær, at seneste bind med titlen ’Den tredje søster’ er den mest solgte roman netop nu. Hvad læserne derimod ikke ved er, hvordan Ilka er blevet til.

Bedemandens datter, som i trilogiens første bind rejser fra Danmark til USA for at rydde op efter sin afdøde far, er en romanfigur, som ikke udelukkende er vokset frem af Sara Blædels fantasi. De seneste 7 år har forfatteren arbejdet tæt sammen med forfatteren og filminstruktøren Malene Kirkegaard, som har firmaet Plotværkstedet.

Som forfatter er Sara Blædel ikke alene om at konsultere andre, når hun skal skrive sine historier. En række af hendes kolleger har opsøgt amerikanske Robert McKee, som over flere dage holder enetaler om, hvordan man kan fortælle historier, ofte med eksempler fra film. Andre forfattere gør som Sara Blædel og opsøger Malene Kirkegaard, som arbejder med de konkrete historier, forfatterne er i gang med.

Spark til fantasien

»Når man skriver, finder man efterhånden en form og en tone, som bliver ens egen. Man bliver i det, man kender, og man finder de historier, som ens fantasi nu formår. Her er Malene Kirkegaard en vild udfordring for sådan en som mig. Hun sparker til de begrænsninger, min fantasi har«, fortæller Sara Blædel.

Som eksempel nævner hun, hvordan hovedpersonen Ilka blev en mere flosset person, end forfatteren i første omgang havde forestillet sig. Ja, Ilka var historiens heltinde, men renskuret skulle hun ikke være.

»Okay, sagde Malene, så finder vi lige de 10 negative ting, der er at sige om Ilka. Et par af tingene var, at hun er lystløgner og gambler. Der skal være noget, der kradser«, siger Sara Blædel.

Hun har brugt hjælp til udvikling af historierne i sine romaner, siden hun i 2011 skrev ’De glemte piger’, og hun har været helt åben om det.

Jeg bestemmer

»Historien i en roman er ikke mindre min, fordi vi udvikler den sammen. Det er sgu mig, der bestemmer, hvilken historie jeg i sidste ende vil skrive. Men Malene Kirkegaard gør mig til en bedre udgave af mig selv«, siger forfatteren.

Plotværkstedet blev grundlagt for snart 10 år siden ved lidt af et tilfælde. Malene Kirkegaards mand, forfatteren Jens Blendstrup, var en af lærerne på et sommerkursus på Vallekilde Højskole, og som en gestus var hele hans familie inviteret derop. I en sen aftentime faldt snakken som så ofte før på forfatterhåndværket, og pludselig sagde en af forfatterne: »Det, vi mangler, er i virkeligheden et plotkursus«.

»Det kan jeg lave«, lød den spontane kommentar fra Malene Kirkegaard.

Hun var slet ikke i tvivl, for det var jo præcis det, hun havde beskæftiget sig professionelt med i årevis. Efter en indledende karriere som fotograf var hun blevet optaget på Filmskolens instruktørlinje, og er der noget, man i filmbranchen går op i, så er det plot. Historien er alt, og som Kim Fupz Aakeson engang sagde, så skal den helst være så klar, at den kan koges ind til 6 linjer.

Efter Filmskolen blev Malene Kirkegaard chef for Radioteatret i Danmarks Radio, eller Radio Drama, som det hed dengang, og her arbejdede hun sammen med en række prosaforfattere, som var interesseret i at skrive drama for radio.

Et nyt blik

»Prosaforfatterne havde bare ikke altid fornemmelse for, hvordan de skulle udvikle en historie eller en karakter. Skønlitterære forfattere mangler tit et sprog for, hvordan man udvikler en historie, mens det er helt afgørende, når man er en del af filmmiljøet. Her er film et holdarbejde, så man er nødt til at have et sprog for, hvordan man taler om historier«, siger Malene Kirkegaard.

Når hun hjælper etablerede forfattere, handler det ofte om, at de vil bringe deres forfatterskab et nyt sted hen. De vil være dygtigere til at skrue historier sammen. Andre gange kan det handle om, at de ønsker et nyt blik på et manuskript, som de er kørt fast i, eller som deres forlag måske har afvist.

»Det er jo svært at lægge et manuskript ned i skuffen, hvis man har arbejdet på det i tre år«, siger Malene Kirkegaard.

Forår og efterår har hun plotkurser for folk, der vil have en allround værktøjskasse og en mere grundlæggende forståelse af arbejdet med plottet. Desforuden læser hun med på igangværende romanprojekter. Hvis det er ikke-debuterede forfattere, får hun en synopsis og 10 siders tekst, som hun så giver tilbagemelding på. Samtidig har hun 5-6 etablerede forfattere, heriblandt Sara Blædel, som hun arbejder sammen med bog efter bog.

Hjælp mig, hurtigt

»Mange af de ikke-etablerede forfattere kommer fra sidefag til litteraturen. Det kan være journalister eller folk fra de grafiske fag, som gerne vil fortælle historier. Nogle gange kan jeg blive ringet op af folk, ofte mænd, som bare ønsker at være effektive. De kan sige: Jeg er journalist og har tre måneder til at få skrevet en bog, og det skal du hjælpe mig med. Det kan vi så grine ad sammen, når vi står ved receptionen for bogen 4 år senere«.