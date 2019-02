Brevveksling mellem Astrid Lindgren og Louise Hartung: Den ene kvinde er besluttet på at fremture i sin kærlighed, men den anden har gjort ensomheden til sin elskede

Astrid Lindgren og Louise Hartung er omkring 50, da de møder hinanden i Berlin i oktober 1953. Umiddelbart derefter begynder en brevveksling, som skal vare frem til Louises død i 1965. Louise skriver på tysk, Astrid skriver på svensk (som Louise har lært at læse gennem Strindberg). Louise elsker Astrid, Astrid elsker ensomhed. Begge elsker de blomster og udflugter i skønne landskaber. Louise lærer Astrid også at elske tysk vin. Louise lider af mavesmerter. Astrid lider af melankoli.

Astrid Lindgren og Louise Hartung: Jeg har også levet! En brevveksling. Redigeret og udvalgt af Jette Glargaard og Jens Andersen, oversat fra svensk af Kina Bodenhoff, fra tysk af Jette Glargaard og fra engelsk af Johannes Riis. Gyldendal, 579 sider, 349,95 kr.

Louise forelsker sig pladask i Astrid, føler øjeblikkeligt en slags inderlig fortrolighed med hende

Som konsulent i Hauptjugendamt arbejder Louise Hartung ihærdigt på at forsyne de tyske efterkrigsbørn med litteratur. Det er i den forbindelse, hun i 1953 inviterer Astrid Lindgren til Berlin, hvor de har to intense døgn sammen med besøg på skoler og børnehjem, men også med solnedgang over Havel-floden (»Jeg glemmer aldrig das Abendrot und dieses spezielle Stimmung«, skriver Astrid) og en tur til østsektoren, hvor Louise går grædende rundt i ruinerne og forsøger at udpege de steder, hvor hun optrådte som ung sangerinde (»aldrig vil jeg glemme den aften ved Potsdamer Platz«, skriver Astrid).

Louise forelsker sig pladask i Astrid, føler øjeblikkeligt en slags inderlig fortrolighed med hende. Astrid føler stor sympati for »det dynamiske, entusiastiske, livlige süßer Mensch i Berlin« og tilskriver hende kærligt med spøgefulde tyske diminutiver (»Louisechen Hartungchen, Berlinchen«), men forelsket er hun ikke.





Foto: Fra bogen Dette ungdomsbillede af sig selv sendte Louise Hartung til Astrid Lindgren.

Kærlighed og ensomhed

Den ene kvinde er besluttet på at fremture i sin kærlighed, den anden har gjort ensomheden til sin elskede. Den ene er til kvinder, den anden er til mænd. Louise forsøger at overtale sin tilbedte til hengivelse med argumenter a la: »Hvis du er melankolsk, så er det nok fordi du ikke har truffet det rigtige valg« eller hentydninger til en kropsfølelse, hun har ment at kunne aflæse i Astrid under et af deres korte og sjældne møder. Med den ukuelighed, der lader til at karakterisere hele Louises væsen, har hun udnævnt Astrid til sin store kærlighed, også selv om hun kun begunstiges med hendes nærvær et par dage højst en gang om året.

Astrid advarer mod den store forelskelse: »Du skal ikke gå fuldstændig op i et andet menneske, for så bliver du forsvarsløs og prisgivet en andens forgodtbefindende«. Selv er hun oftest omgivet af mennesker – børn, børnebørn, arbejdsrelationer, fans – men længes hele tiden efter ensomheden: »Ensomhed er et ejendommeligt fluidum, der fylder huset med en sælsom vederkvægelse«. Alle mennesker vil Astrid noget, alle vil de rejse med hende, alle erklærer de hende deres kærlighed, men hun vil helst være fri, hendes længsel er rettet mod ensomheden og skrivelykken, som ud over barndomslykken er den eneste lykke, hun bekender sig til.





Foto: Fra bogen Astrid Lindgren poserer for Louise Hartung under et af deres første møder.

Strømme af vin og blomster

Louise overdænger Astrid med gaver: tasker, vaser, parfumer og ikke mindst blomster. En lind strøm af syrener, tulipaner og roser flyder fra Louises kolonihave ved Glienicke-søen til Astrids lejlighed i Stockholm. Blandt andet sender hun hvide roser fra sin ’Snedronning’. I et brev fortæller hun, hvordan hun på en spadseretur med sin veninde fandt en hvid rosenbusk under murbrokkerne – »Se, den stakkels Snedronning vil ikke dø under ruinerne!« – og brugte tre timer på at grave den op af den frosne jord med en dertil indkøbt spade for at plante den i sin have. Det er Louise i en nøddeskal: at redde liv og skønhed ud af krigen med en ukuelig handlekraft. Æstetiker, praktiker og etiker i ét og samme (spade)greb.