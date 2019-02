Tag dig i agt for orbser, åmænd, gravsøer og helheste: Danmark er fyldt med gåsehuds-fremkaldende væsener

Danmark er åbenbart ikke så gråt og forudsigeligt, som vi går rundt og tror, i hvert fald ikke ifølge Bo Bomuld Hamilton-Wittendorff og hans skrøner fra det okkulte Udkantsdanmark. Spøgelser, ånder og andre overnaturlige væsener holder sig ikke til kirker, slotte og herregårde, men har på demokratisk vis spredt sig ud over hele landet, hvor de lurer bag træer og buske og i husene, hvor vi bor.

BOGANMELDELSE











Bo Bomuld Hamilton-Wittendorff: Det okkulte Danmark. Gyldendal, 368 sider, 349,95 kr.

Vi kan når som helst risikere at støde på gennemsigtige gamle damer, bankeånder, trebenede helheste (heste-genfærd) med flammende øjne og hekse, og søddrukne (strandvaskere der kaster sig på ryggen af folk for at blive bragt til kirkegården). Vores lille land viser sig også at være spækket med poltergeister, ufoer, hvide damer, grå damer (sidstnævnte skræmmer kirketjenere og præster i Sankt Mariæ – kirken i Helsingør), gravsøer (sjæle fra myrdede børn) og absolut ikke at forglemme Gråbakkabobbajn, der holder til ved en bestemt bakke i Gudhjem.

Meget sikrere er man ikke ude på vandet, hvor man risikerer at støde på søslanger i Furesøen eller kraker i Kattegat (kæmpeblæksprutter, der æder sømænd med hud og hår).

Orbser i Tivoli

På Anholt skal man selvfølgelig tage sig i agt for satanisterne. Dog kan man modvirke hårtab ved at puste ni gange gennem nøglehullet til øens kirke og derefter vende sin nøgne bagdel mod alteret. Til gengæld har man så solgt sin sjæl til Mørkets fyrste, men alt har jo en pris.

Og køb endelig ikke et bestemt hus på Vordingborgvej i Sydsjælland, selv om det sættes til salg til spotpris. Ruder knuses, vandrør sprænger, og strømmen går uden synlig årsag. Man kan også vågne og opleve sig selv blive holdt fast som i krampe – eller finde sin partner sovende i dødsstilling på ryggen og med armene over kors på brystet. Alt sammen er undersøgt af en clairvoyant, som måtte tage kampen op mod en to meter høj sort dæmon.

Bedst er bogen, når Hamilton-Wittendorff dykker ned i den ofte århundredgamle historie bag de mange beretninger

I det hele taget er der åbenbart en hel branche af spirituelle håndværkere, der rykker ud og fikser hjemsøgte huse ligeså rutinemæssigt, som når VVS-manden kommer for at skifte vandrør.

Selv i hyggelige Tivoli måtte de tilkalde hjælp, da medarbejderne i rutsjebanen blev forstyrret af mystiske fodtrin og kolde vindpust. Med brug af infrarødt kamera afslørede Dansk Parapsykologisk Aspekt de skyldige, som viste sig at være tre orbser (vandrende ånder). Lysprikkerne på fotografiet kan naturligvis umuligt have været almindelige lysfleksioner i kameraet.

Større opgaver løses af Paranormalt Instituts 18 mand store researchteam, som i det nu nedlagte Horsens Statsfængsel har mødt rockerånder og afdøde fængselsbetjente, der smækker med celledøre og rasler med nøgler i det forladte tugthus.

Struensees genfærd

De gemytligt gåsehudsfremkaldende historier er stærkt underholdende, men nogle gange kan man næsten ikke rumme mere. Om en bornholmsk kvinde hører vi, at hun optager åndernes stemme på bånd, får psykiske beskeder om kommende terrorangreb (som hun forgæves videregiver til PET) og jævnligt møder tre meter høje skæggede væsener fra det ydre rum. Hun fotograferer også portaler til andre dimensioner i havet uden for Rønne, men en global konspiration forhindrer hende i at sprede budskabet!

Her bliver det lidt for meget.