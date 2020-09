Tidligere Rosinante-redaktør starter eget forlag og vil udgive kvinder og sager, som overrasker

Endnu et nyt dansk forlag ser dagens lys.

Navnet er Vinter. Efter Marie Vinter, mangeårig redaktør på Forlaget Rosinante, der blev overtaget og nedlagt af Gyldendal. Hun springer nu ud som selvstændig forlægger under eget navn og vil fremover udgive oversat litteratur.

Den første udgivelse fra Vinter Forlag bliver essaysamlingen ’At holde sig i live’ af den franske forfatterstjerne, samfundskritiker og provokatør Michel Houellebecq.

»Jeg har været redaktør for Houellebecq i 20 år, og det her er hans radikale ungdomsmanifest, og her ligger kimen til hans forfatterskabs temaer. Her ses de ideer, han bl.a. folder ud i ’Platform’ og ’Muligheden af en ø«, siger Marie Vinter.

Betyder det, at Houellebecq fremover udkommer på Vinter Forlag?

»Hvad der sker med de næste bøger, må vi se«.

Tidlig Cusk på vej

Det var nu ikke Houellebecq, der inspirerede Marie Vinter til at stifte et forlag. Det var den engelske forfatter Rachel Cusk, som hun også har været redaktør for, da hun var på Rosinante.

Rachel Cusk har med sin trilogi ’Omrids’, ’Transit’ og ’Kudos’ skabt sig en stor læserskare verden over med sine romaner, og nu udgiver Marie Vinter snart hendes berømte ’Et livsværk. Om at blive mor’ fra 2002, hvor hun beskriver sine trængsler ved at blive mor og det statustab, det medførte, da hun begyndte at skrive om moderskab.

Forlægger Marie Vinter. Foto: Piet Simonsen

»Jeg udgiver forfattere, der siger noget om den tid, vi er i. Og de tekster, der overrasker mig, er fortrinsvis af kvinder. Så det er det, jeg har fokus på: kvindelige forfattere som Cusk, Sally Rooney og Maggie Nelson, der skriver ud fra deres eget liv, og hvor der foregår en tænkning i skriften«.

I sit første program præsenterer forlaget også for danske læsere nye stemmer.

Nemlig irske Emily Pine, der har skrevet et generationsportræt i form af bestselleren ’Det jeg ikke kan sige’ om ufrivillig barnløshed, sorg og seksuelle overgreb i teenageårene, og hollandske Marieke Lucas Rijneveld, der som den yngste nogensinde vandt International Booker Prize for romanen ’Aftenens ubehag’. Den handler om sorg og en familie, der går i opløsning.

Vinter Forlag holder til i en gammel systue på Vesterbro i København, og Houllebecqs essaysamling udkommer som forlagets første udgivelse 20. november.