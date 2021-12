Politikens anmelder begejstres over tre af efterårets oversete digtsamlinger

Tre oversete, men stærkt overbevisende digtsamlinger samt en poetik. De handler bl.a. om klimakrisen, om at tage vare på det ødelagte og om stedets betydning for sætningen, om at være et sted, at have en krop og måske også ... et hjem.