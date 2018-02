Ugens designkommentar: Ikea har demokratiseret vores møbelsyn. Og perverteret det Ikeas grundlægger Ingvar Kamprad, der døde i sidste weekend, lykkedes med to ting: Han demokratiserede møblerne. Tak for det. Men han perverterede også vores opfattelse af dem, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen.

Der er mange fællestræk mellem den svenske møbelgigant Ikea og de danske brugsforeninger, FDB’s, møbelprojekt.

Begge opstod i årene under og efter Anden Verdenskrig ud fra af et ønske om at skabe møbler, som almindelige mennesker kunne betale. Begge ønskede at lave møbler, der kunne transporteres let og billigt, fordi man som forbruger selv skulle være med til at samle dem. Og både Ikea og FDB udsprang af en tid, hvor der var få ressourcer, og hvor nøjsomhed var en del af almindelige menneskers hverdag.

For FDB lykkedes det kun til dels. Den brede befolkning blev ikke rigtig begejstret for pindestolene, der manglede den hygge og komfort, de drømte om. Akademikerne elskede dog udtrykket og stoppede deres boliger, venteværelser og lærerværelser med shakerborde og tremmesofaer. Men selve målgruppen bed ikke på.

For Ikea gik det som bekendt væsentlig anderledes. I dag findes der Ikea-varehuse i 29 lande. 355 i alt. Og der kommer hele tiden nye til. Takket være grundlæggeren, Ingvar Kamprad, der døde sidste weekend, 91 år gammel, har Ikea bredt sig til hele verden.

Uanset om man er i Shanghai, Tel Aviv eller San Francisco findes Ikea-ikonerne hjemme i de små lejligheder: Klippan-sofaerne, de kulørte Lack-sofaborde, Färgrik-krusene med de små hanke og ikke mindst de gule og blå indkøbsposer med navnet Frakta.

Ingvar kamprad har om nogen demokratiseret design.

Han har gjort det muligt for alle at bo pænt. Han har gjort det, som alverdens designere altid har drømt om og fablet om. Det gælder skandinaviske designere som Børge Mogensen, Alvar Aalto og Bruno Mathsson. Og det gælder amerikanerne Ray og Charles Eames, britiske Terence Conran og franske Ronan og Erwan Bouroullec.

De har alle drømt om at skabe møbler, der kunne forbedre hverdagen for folk, der ikke havde millioner på bankbogen. Praktiske stabelstole, senge, der kunne klappes sammen, og borde, som kunne trækkes ud. Billigt, men godt.

De har bare ikke haft den samme succes som Ingvar Kamprad, der døde som en af verdens rigeste mænd. Det er hans skyld, at vi i dag kan skifte møblementet ud uden at skulle spare op i årevis. Kan købe et køkken som en næsten pludselig indskydelse. Fylde soveværelset med billige puder, puffer, skabe og senge. Bo godt, lyst og ikke mindst skandinavisk.

Perverst forhold til boligindretning

Men Ingvar Kamprad har også en del af skylden for, at vi i dag har et næsten perverst forhold til boligindretning.

Vi er blevet vænnet til, at der hvert år kommer et Ikea-katalog med så mange fristende nyheder, at vi vrider vores hjerner for at finde på noget, vi mangler. Som vi så valfarter til det nærmeste Ikea-varehus for at flå ned af en hylde, mens vi topper med stearinlys, skifterammer og sparepærer.

Vi investerer i sofaer, der bliver slidt op i løbet af få år. Køkkener, hvor finishen ikke rigtig er i orden, sengetøj, der bliver helt skævt efter tre ture i vaskemaskinen, kommoder, der ikke skal skilles ad, når de først er blevet samlet en gang, og lænestole, der ligner skandinaviske klassikere, men lige mangler de sidste gode detaljer for at kunne holde i længden.

Man får som bekendt, hvad man betaler for, men Ikea har igennem flere generationer fortalt os, at der ikke er nogen grund til at bruge mange penge på møbler. Dem køber vi for en slik, og når de er slidt op, skifter vi dem ud.