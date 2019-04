Snyd ikke dig selv for disse fem oplevelser på Danish Design Festival: Godt design er både de vildeste glasskulpturer og Janus fra tv

Design er fascinerende, når man kan få lov til at falde i svime over en kop, som er helt perfekt. Når funktion og håndværk går op i en højere enhed. Men det er især fascinerende, når man kan få forklaret, hvorfor en genstand ser ud på en bestemt måde. Som når man kommer på besøg hos en guldsmed, der sætter sig ned og fortæller, hvordan hun har fundet det helt rigtige guld til en vielsesring, eller en keramiker, der viser, hvordan man kan styre glasuren.

Desværre er det ikke tit, at man får den mulighed, for kunsthåndværkere og designere vil helst arbejde bag lukkede døre, men i de kommende uger vil der være et hav af muligheder for at høre om deres arbejde.

Fra 1. til 13. maj løber Danish Design Festival af stablen over det meste af landet, og har man uendelige mængder af tid og det rette geografiske overskud, kan man bruge flere dage på at hoppe fra den ene begivenhed til den næste. Hele programmet med tidspunkter og adresser kan man finde på hjemmesiden ddfestival.dk, men disse fem begivenheder bør du ikke snyde dig selv for:

1Glassnak. Sidste sommer interviewede jeg glaskunstneren Ida Wieth, der har værksted på Godsbanen i Aarhus. Hun skaber de vildeste glasskulpturer, som hun blandt andet sætter sammen med ståltråd og forvandler til noget, der næsten ligner arkitektur. Og så er hun en god fortæller. Sammen med Ruth Crone Foster, der er visual artist, fortæller Ida Wieth om sit arbejde, sine forsøg og skitser på værkstedet i Aarhus. Snakken foregår 4. maj klokken 14, hvor begge kunstnere vil tage udgangspunkt i deres værker.

Wieth & Foster. Godsbanen, Spor 3, Indgang 3H. Skovgaardsgade 3, Aarhus

2Taktilt. Når det handler om at dreje og formgive træ, er det japansk-danske ægtepar Akiko Kuwahata og Ken Winther nogle af de dygtigste på vores breddegrader. Deres skåle, æsker og bakker er så gennemarbejdede, at man hiver sig i håret af bar benovelse. Fra 1. maj udstiller de deres ting sammen med tekstilkunstneren Marianne Johnstad-Møller, der har specialiseret sig i strik. Det foregår i Johnstad-Møllers værksted på Østerbro i København, hvor produkterne giver liv til hinanden – som den dampbøjede knage, der får selskab af et tørklæde i merinould eller et fint træskrin og en kop i strik.

Tekstil og træ. Jellingegade 8, København





3Farvestrålende. Kunsthåndværkere og designere bliver ved med at vende tilbage til farvernes betydning. I øjeblikket er der flere udstillinger om farver – både på Munkeruphus og hos A. Petersen på Amager. Men det er ikke nok. Fra 11. maj til 22. juni sætter kunstnergruppen Kontempo spørgsmålstegn ved farver på udstillingen ’Is This Colour?’ i Rundetaarn i København, hvor man som gæst på udstillingen kan være med i en leg, der handler om sansning og udvikling. Udstillinger, der indbyder til, at man selv skal medvirke, er enormt irriterende. Men også sært dragende.

Is This Colour? Rundetaarn, Købmagergade 52A, København