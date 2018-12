Ny app til de kunstinteresserede: Nu kan du opleve hollandsk mesterkunstners malerier hjemme fra sofaen Google og det hollandske Mauritshuis-museum har i fællesskab lanceret en app, der gør det muligt at opleve Vermeers samlede værker hjemmefra.

Nu er der godt nyt til fans af den hollandske barokmaler Johannes Vermeer, som er bedst kendt for maleriet ’Pige med perleørering’ fra 1665.

Vermeer, der levede i 1600-tallets Holland, nåede gennem sin karriere blot at male 36 malerier. Men de få, der er, er ikke desto mindre spredt ud på museer og samlinger over hele kloden, blandt andet i Paris, New York og London.

Det er i sandhed et af de øjeblikke, hvor teknologien muliggør noget, som ikke vil kunne lade sig gøre i den virkelige verden Emilie Gordenker, direktør,

En ny app, der er skabt i et samarbejde mellem Google og det hollandske museum Mauritshuis i Haag, skal nu gøre det lettere for kunstinteresserede verden over at opleve Johannes Vermeers værker. Og ovenikøbet hjemme fra sofaen. Det skriver New York Times.

Unik samling

Appen går i al sin enkelhed ud på, at brugerne af får en klassisk museumsoplevelse gennem skærmen på f.eks. en smartphone.

Brugerne kan bevæge sig rundt i forskellige rum, hvor Vermeers malerier hænger, og på den måde kan de 36 værker, der i virkelighedens verden er spredt ud over 18 museer og samlinger, opleves i sin helhed.

»Det er i sandhed et af de øjeblikke, hvor teknologien muliggør noget, som ikke vil kunne lade sig gøre i den virkelige verden. Alle disse malerier ville aldrig havne samme sted ellers«, siger Mauritshuis-museets direktør Emilie Gordenker til New York Times.

Det virtuelle app-museum rummer digitale udgaver af samtlige af Vermeers værker, som er ’doneret’ af blandt andre Rijksmuseum i Amsterdam, Louvre i Paris og the Metropolitan Museum of Art i New York.

Det nye, digitale museum er døbt ’Meet Vermeer’.