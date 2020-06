Gustav Klimts landskaber og nøgne kroppe danser over væggene i nedlagt ubådsbase

Udstilling. Man burde tage til Bordeaux i det sydvestlige Frankrig. Gå rundt i den gamle by og finde det perfekte sted til den gode frokost. En lille café på et torv. God ost og rødvin. Stærk kaffe og en lille macaron. Der er altid masser af grunde til at tage til Frankrig, men lige nu er der en ekstra god grund til at drømme om den dag, hvor vi igen kan rejse ud.

Museerne i Bordeaux slår snart dørene op, og et af de mere spektakulære steder er Bassins de Lumières, et underjordisk havnebassin, der har fungeret som ubådsbase siden 1940’erne. Siden 2018 har basen været et kultursted og er en del af Atelier des Lumières, der også har til huse i Paris, og som er berømt for sine vilde udstillinger, hvor kunstværker blæses op på vægge, gulve og lofter som et kæmpe lysshow tilsat passende musik.

Bassin de Lumières åbner 10. juni med en rejse igennem wienerkunstneren Gustav Klimts univers. Portrætter, landskaber, nøgne kroppe, farver og guld vil køre over væggene og danse hen over de fire vandbassiner. Gustav Klimt (1862-1918) var banebrydende i sin tid, fordi hans symbolistiske og naturinspirerede stil lå langt fra det akademiske udtryk, som herskede i kunstkredsene i Wien i 1800-tallet.

Et af hans bedst kendte malerier er ’Kysset’ fra 1908-09, der viser et kyssende par, som er svøbt i guld. Sammen med hans øvrige værker vil det maleri indgå i Gustav Klimt-udstillingen, der også præsenterer Klimts efterkommere og kolleger, blandt andre Paul Klee (1879-1940).

100 meter lange, 22 meter brede og 12 meter høje er hallerne med de underjordiske bassiner, og Bassin des Lumières kan således byde på en udstilling, der efter sigende vil slå alle tidligere Gustav Klimt-udstillinger i Frankrig. Udstillingen varer frem til 31. december, så hvis vi er heldige og får lov til at komme til Frankrig igen, må turen vist gå til Bordeaux.