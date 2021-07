Milliardær købte antik stentavle for 10 millioner kroner. Problemet var bare, at den var stjålet

De amerikanske myndigheder har nu fastslået, at en sjælden antik skrifttavle, som ellers tilhørte butikskæden Hobby Lobby, der er ejet af milliardæren Steve Green, er tyvekoster.

Den skal derfor leveres tilbage til Irak, hvor den stammer fra, sammen med omkring 17.000 andre smuglede kunstgenstande.

Det skriver USA’s justitsministerium i en pressemeddelelse.

Skrifttavlen er omkring 3.600 år gammel, og på den kan man, hvis man altså er kyndig udi sproget akkadisk, læse et brudstykke af det berømte epos ’Gilgamesh’, der er et af de tidligste kendte litterære værker.

Steve Green og Hobby Lobby købte den antikke kunstgenstand på en auktion i 2014 for 10 millioner kroner.

Tavlen blev dengang solgt med en forfalsket såkaldt proveniens, der er en fagbetegnelse for de ledsagende informationer om, hvor en kunst- eller kulturhistorisk genstand stammer fra, og hvordan den er blevet erhvervet.

Lukrativ kriminel forretning

Ifølge oplysningerne fra dengang var tavlen dukket op i en rodekasse med forskellige antikke bronzefragmenter, der blev solgt på en auktion i 1981. Men det er ikke rigtigt, fastslår de amerikanske myndigheders undersøgelser.

I stedet viser det sig, at tavlen blev købt i London af en amerikansk antikvitetshandler i 2003. Den var beskidt og ulæselig på det tidspunkt, men efter han fik sendt til USA – uden i øvrigt at deklarere det til toldmyndighederne – blev den gjort rent, og derefter kunne eksperter i kileskrift fastslå, at dele af Gilgamesh-eposset var indgraveret på den.

Antikvitetshandleren fabrikerede herefter den falske proveniens, og tavlen blev i årene efter solgt flere gange på forskellige auktionshuse, indtil den i 2014 landede hos Hobby Lobby og Steve Green, der er evangelisk kristen, og som har udstillet den på sit bibelmuseum i Washington D.C.

I 2019 beslaglagde de amerikanske myndigheder tavlen med mistanke om, at den var stjålet og kommet til USA på ulovlig vis, og siden da har den været i statens varetægt.

I pressemeddelelsen udtaler en af efterforskerne bag undersøgelsen, Peter C. Fitzhugh:

»Den ulovlige handel med kulturgenstande og kunst er en lukrativ kriminel forretning, som internationale kriminelle organisationer udnytter for at tjene penge, uagtet de ødelæggende konsekvenser det har for kulturer rundt om i verden«

Samme sted siger statsanklageren Jacquelyn M. Kasulis:

»Denne beslaglæggelse er en vigtig milepæl på vejen mod at tilbagelevere dette sjældne og antikke mesterværk i verdenslitteraturen til dets hjemland«.