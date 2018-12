Se alle de nominerede: Politiken i spil til årets Cavlingpris

Serien om en række voksne, der som børn blev seksuelt udnyttet under indspilningerne til nogle af tidens mest ikoniske ungdomsfilm, er nu nomineret til en Cavling. Det oplyser Cavling-komiteen på Twitter.

Det er Politikens Sandra Brovall og Frauke Giebner, der i samarbejde med Amalie Kønigsfeldt, Cecilie Frydenlund og Peter Vesterlund fra TV 2/Impact har fortalt historien, der tidligere på året modtog både Den lille Publicistpris samt en pris fra Foreningen for Undersøgende Journalistik.

De Misbrugte Filmbørn Læs hele serien her: De Misbrugte Filmbørn TV 2-dokumentaren kan ses på TV 2 Play (kræver abonnement)

Af journalistforbundets hjemmeside fremgår det, at de er nomineret for »deres enestående samarbejde og produktion af historien« og »for på gribende og nænsom vis at dokumentere systematiske seksuelle overgreb mod filmbørn i nogle af 70’ernes største danske ungdomsfilm«.

Ud over Politiken og TV 2/Impact er Berlingske nomineret for Eva Jung, Simon Bendtsen og Michael Lunds dækning af hvidvask i Danske Bank, mens Jesper Tynell og radioprogrammet ’Orientering’ på P1 er blevet nomineret for sagen om undersøgelseskommissionerne.

Sidste år vandt Politiken-journalisten Camilla Stockmann sammen med sin mand og medskribent Janus Køster-Rasmussen for bogen ’Bullshit – Fortællingen om en familie’, der »ved hjælp af gedigent graverarbejde nøgternt beskriver 80’ernes rå rockerkrig og giver et højaktuelt billede af unges søgen efter fællesskab«.

Cavlingprisen 2018 uddeles 4. januar.