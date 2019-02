»Du ville ikke være i stand til at få et job som gadebetjent«: Debat med Klaus Riskær Pedersen på DR2 løb helt af sporet

»Jeg er så hamrende træt af at høre på jer, så regelrette og rethaveriske og bedrevidende og irettesættende. Tag dog for pokker at vågne op«, svarede Klaus Riskær Pedersen.

»Du ville ikke være i stand til at få et job som gadebetjent«:

Der er debatter, der kommer stille fra start, og så er der debatter, der kommer skævt fra start.

Sidstnævnte skete for Clement Kjersgaard i Debatten på DR-tv torsdag aften, hvor emnet var ’Tid til nye partier’.

Her skulle Kim Grenov fra Kristendemokraterne, Pernille Vermund fra Nye Borgerlige og så Klaus Riskær Pedersen fra partiet af samme navn debattere med de etablerede partier.

Afsporingen skete kort inde i programmet, da DR’s præsentation af finansmanden fokuserede på hans tidligere domme og fængselsstraf.

Værten ville vide, om vælgerne kan have tillid til Riskær med den fortid, og da Riskær affejer det med »nogle fortidige ting, jeg har lagt bag mig«, stak det af.

Kjersgaard holdt fast og ville også tale fortiden, mens Riskær ville se frem.

»Men Clement, vi har ligesom været der nu. Hvis vi sammentæller tv-minutterne, hver gang der er blevet sagt, at jeg er en svindler og bedrager..., jeg kan ikke engang huske det. Jeg vil foreslå, at vi smider manden væk og i stedet går efter bolden. Det er faktisk derfor, jeg er kommet«, siger han og understregede, at han via e-mail blev inviteret til at diskutere politik.

Finansmanden påpegede, at han havde været ramt af modgang.

Clement: Du bliver jo ikke ramt af modgang, du bliver ramt af forbrydelser?

Riskær: »Jeg bliver ramt af modgang, når jeg ender i et retssystem, hvor nogle handlinger, jeg har været ansvarlige for, bliver defineret og udlagt som lovbrud. Som jeg derefter står ansvarlig for og står ansvarlig i en retssag, og jeg møder op, og der bliver afsagt en dom, og jeg afsoner en personlig frihedsberøvelse. Og dér står jeg sådan set til ansvar for de handlinger, som jeg har været ansvarlig for, og de er blevet tolket som værende lovovertrædende. Og det er jo modgang Clement, det er jo ikke noget, jeg havde regnet med«.

Har du begået forbrydelser?

»Jeg har begået lovovertrædelser. Det er jo blevet pådømt ved domstolene«.

Så du har begået forbrydelser?

»Lige så snart du begynder på det der, begynder du at lægge en semantik oven i det. Du begynder at personkarakterisere det«.

Du kan ikke blive gadebetjent

Bedre blev det ikke, da det konservative byrådsmedlem på Frederiksberg og folketingskandidat Nicolaj Bøgh, blev spurgt, om han mener, at Riskær er værdig til at sidde i Folketinget.

»Nej, og det er jo også derfor, at vi har den bestemmelse i grundloven, som handler om, at hvis man har begået lovovertrædelser, som gør en uværdig i almindelig omdømme, så mister man sin valgbarhed. Det, mener jeg faktisk, er utroligt relevant«, siger han.

Det er sådan ifølge grundloven, at selvom en person er opstillingsberettiget til Folketinget og måske opnår valg, skal alle valgte medlemmer erklæres som valgbare af det nyvalgte folketing efter et valg.

Valgbar ’Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget’ Grundloven, §30. Stk.1.

Nicolaj Bøgh mente ikke, at Klaus Riskær Pedersen med sin domstolsdømte fortid, bør få sæde blandt de 179 lovgivere i Folketinget.

»Du har jo ikke vist nogen som helst vilje til at erkende, at du har begået forbrydelser. Og det viser du også nu. Hvordan kan du være lovgiver i det her land? Og så siger du, at du har en ren straffeattest, men sagen er jo den, at du har en plettet straffeattest. Du ville ikke være i stand til at få et job som gadebetjent«, siger Nicolaj Bøgh.

Kort efter blev det nok for Riskær:

»Det er fint, at du er så poleret, og det er alle dine 178 andre kolleger. Og jeg er så hamrende træt af at høre på jer så regelrette og rethaveriske og bedrevidende og irettesættende. Tag dog for pokker at vågne op«, siger Klaus Riskær Pedersen.

»Jeg gider ikke blive lavet om til en Stein Bagger, fordi det passer i jeres politiske halløj. Jeg er blevet stillet på af 42.000 mennesker på tre måneder«.

Hvis man blev klogere på én ting under den de 1.28 minutters tv fra Debatten er det, at der vil komme langt flere sammenstød mellem de etablerede partier, og så partiet Klaus Riskær Pedersen.