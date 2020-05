Ny streamingtjeneste med kultfilm kommer til Danmark

Automatisk oplæsning

Mange har brugt coronatiden til at læse bøger, de normalt ikke giver sig i kast med. Høre musik, de normalt vælger fra, og måske endda eksperimentere i køkkenet.

Den personlige grænsesøgning kan nu fortsætte på streamingmarkedet.

Synes man, tjenester som Netflix eller Viaplay er for mainstream, kan man nemlig nu leje en lang række kunst- og kultfilm på tjenesten Spamflix, der fra i dag er tilgængelig i Danmark.

Det skriver blandt andre Filmmagasinet Ekko.

Den almindelige biografgænger vil nemlig muligvis ikke kende titler som Peter Stricklands hyldede ’Berberian Sound Studio’, Cristiano Ronaldo-satiren ‘Diamantino’, den grænseoverskridende ’Antiporno’ eller den sorte komedie ’Kill Me Please’. Mange af titlerne på Spamflix har nemlig ikke været bredt distribueret før.

Født af filmfestivalerne

Ikke desto mindre kan man være sikker på kvaliteten.

Tjenesten, der oprindeligt blev tilgængelig i Lissabon i Portugal i 2018, er nemlig skabt og kurateret af den italiensk-tyske Markus Duffner, der har været projektleder på den schweiziske Locarno Film Festival, og Julia Duarte, der har været med til at lave São Paolos internationale filmfestival.

Spamflix har også fortsat samarbejde med flere mindre filmfestivaler rundt om i verden for at kunne få de smallere film bredere ud.

I modsætning til tjenester som Netflix eller HBO Nordic betaler man ikke for et abonnement, men opretter en gratis bruger og betaler så 30 kroner for at leje en film i 72 timer.

Frem til 22. maj får nye brugere, der køber en filmpakke, samtidig en ekstra værdikupon til en film oveni.