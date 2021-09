TV 2 skal betale 127,5 millioner til Discovery efter forlig

TV 2 og Discovery har indgået et forlig i en sag om årsrabatter, der har rødder helt tilbage i 2005. Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse. Med forliget skal TV 2 betale 127,5 millioner kroner til Discovery. Det er mindre, end Discovery havde krævet. Det beløb løb op i over en milliard kroner.

Kravene handler om tab, som Discovery angiveligt har lidt på grund af TV 2’s adfærd på reklamemarkedet, da TV 2 fra 2000 til 2011 gjorde brug af stigende årsrabatter til annoncørerne. I 2011 slog Højesteret fast, at brugen var misbrug af en dominerende position og i strid med konkurrencereglerne. Højesteret tog kun stilling til perioden fra 2001 til 2005. Inden da havde konkurrencemyndighederne og Østre Landsret taget stilling til årsrabatterne med forskellige udfald.

Ifølge TV 2’s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann, skyldes forliget, at TV 2 vil afslutte sagen. Det erkendes ikke, at rabatterne har givet Discovery et tab, eller at tv-stationen har handlet ansvarspådragende.

»TV 2 mener fortsat ikke, at vores konkurrenter har lidt tab som følge af den årsrabat, TV 2 tilbød sine annoncører frem til Højesterets afgørelse i 2011. Men hensynet til at få en fornuftig afslutning på den langvarige sag vejer højere«, siger han i meddelelsen.

Han glæder sig over, at forliget er endt på et væsentligt lavere beløb end det, Discovery havde krævet.

»Nu kan begge parter kigge fremad«, siger Jimmy Maymann.

Der er dog også en erstatningssag med medievirksomheden Nent, der blandt andet har tv-kanalen TV3. Her er der ikke indgået forlig, og sagen verserer altså stadig ved Østre Landsret. Nent har krævet cirka 1,4 milliarder kroner i erstatning plus renter.

ritzau