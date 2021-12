Fox News anklagede ham for at stjæle valgsejren fra Trump. Nu kræver han milliarderstatning

En venezuelansk forretningsmand har sagsøgt den amerikanske tv-station Fox News for 250 millioner dollar – svarende til cirka 1,6 milliarder kroner – skriver det amerikanske medie Business Insider.

Sagen drejer sig om forretningsmanden Majed Khalil. Han anklager tv-stationen og to prominente konservative amerikanere for injurierende omtale. Ud over selve tv-stationen er dens aftenvært Lou Dobbs nævnt i søgsmålet. Det samme er tidligere præsident Donald Trumps tidligere advokat Sidney Powell.

Khalil kræver det store beløb, fordi han mener, at de tre stævnede har anklaget ham for at svindle med det amerikanske valgresultat, hvor demokraten Joe Biden løb med sejren.

Lou Dobbs, som er vært for programmet ’Lou Dobbs Tonight’ på Fox News, kaldte 10. december på Twitter valget i 2020 for ’cyber Pearl Harbor’ med reference til den japanske bombning af en amerikansk militærbase på Hawaii under Anden Verdenskrig.

»Khalil Majed Mazoub – han er venezuelaner af libanesisk afstamning, som er højre hånd og forretningsmand for Jorge Rodriguez (formand for det venezuelanske parlament, red.). Han har i praksis været vicedirektør for valgprojektet under Chavez (Hugo Chávez, tidligere præsident for Venezuela, red.) og Maduro (Nicolás Maduro, nuværende præsident for Venezuela, red.)«, skrev Dobbs og anklagede desuden i samme opslag Khalil for at have forbindelser til den shiamuslimske gruppe Hizbollah.

Ifølge søgsmålet har Dobbs og Powell gentagne gange i udsendelser på Fox News anklaget Khalil for i samarbejde med de to selskaber Dominion Voting Systems og Smartmatic at svindle med valgresultatet i USA. Dominion og Smartmatic producerer de elektroniske valgsystemer, som i vid udstrækning er blevet brugt i USA.

På et pressemøde 19. november sagde Sidney Powell, at de to valgsystemer var skabt i Venezuela for at sikre, at tidligere præsident Hugo Chávez aldrig nogensinde skulle tabe et valg. Dominion har tidligere på året sagsøgt Fox News for 1,6 milliarder dollar – svarende til 10,5 milliarder kroner – for injurier vedrørende det amerikanske valg.

I søgsmålet afviser Majed Khalil desuden, at han nogensinde skulle have haft forbindelse til hverken Dominion eller Smartmatic.

ritzau