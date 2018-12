Uniqlo kommer til Danmark: »Det vigtigste lige nu er, at tøjet bliver lavet ordentligt, så vi undgår brug-og-smid-væk-design«

»Det handler om ikke at skille sig ud«.

Det er en sjældent hørt sætning, når man taler med modefolk, men Yuki Katsuta siger den, mens han forklarer en design-teori, der handler om at trække fra frem for at lægge til.

»Designet skal være så enkelt som muligt. Jeg kalder det ’minus-filosofien’: Træk fra, træk fra, træk fra«.

Yuki Katsuta er Head of Research & Development for modekæden Uniqlo. Han har ansvaret for den konstante udvikling af design til den japanske kædes 2.000 butikker, og han fortæller sine designere, at de skal holde igen og fokusere på detaljer i stedet for at skrue op for effekterne.

Foto: Uniqlo Udviklingschef Yuki Katsuta arbejder efter en ’minus-filosofi’: hellere trække fra end fylde på.

»Vores tøj skal understøtte forskellige menneskers identitet. Det skal være neutralt, så folk kan skabe deres egen stil. Man er da velkommen til at gå med Uniqlo fra top til tå, men det er også godt at mikse«.

Uniqlo bliver ofte omtalt som ’Japans svar på H&M’, og til foråret åbner kæden sin første forretning i Danmark.

Fakta Uniqlo Japansk kæde af tøjbutikker grundlagt af Tadashi Yanai. Han overtog sin fars tøjforretning og åbnede den første Uniqlo-forretning i Hiroshima i 1984. Butikkerne er samlet i den børsnoterede koncern Fast Retailing Company, der også ejer mærker som Theory, Helmut Lang og J Brand. Tadashi Yanai er Japans rigeste mand og har ifølge Forbes en formue på 175 mia. kr. Butikken på Strøget i København åbner til foråret og er kædens anden i Skandinavien. Uniqlo har halvdelen af sine 2.000 butikker i Japan og ekspanderer langsomt, men sikkert i resten af verden. Uniqlo er rykket ind i sportens verden og er bl.a. sponsor for tennisstjernen Roger Federer. www.uniqlo.com Vis mere

Et hus midt på Strøget i København er under ombygning og kommer til at rumme flere etagers bomuld, strik og dun. Bliver butikken lige som de afdelinger, mange danskere er stødt på i bl.a. Berlin, London eller New York, vil alt være farvekoordineret og med fokus på basisvarer som skjorter, sweatre, jeans og sokker og krydret med mere flashy indslag fra kædens designsamarbejder med f.eks. Alexander Wang og Christophe Lemaire.

Hvis det er usædvanligt at møde modefolk, der ønsker, at deres tøj ikke skal skille sig ud, er det lige så unikt at høre om en gigantisk butikskæde, som ikke har en målgruppe.

Men sådan er det, forklarer Yuki Katsuta under et nyligt besøg i København.

»Vi har ingen målgruppe og henvender os ikke til en specifik aldersgruppe. Det virker gammeldags at tænke på den slags. Tag ungdomsmarkedet som eksempel. Nogle unge ser godt ud, andre har ikke sans for stil. Det er også mange ældre, der klæder sig på en tjekket måde. Skulle vi udelukke den ene eller anden gruppe fra vores butikker? Vi tænker ikke på alder, vi tænker på stil og smag«.

Basisvarer

Uniqlo er lige så japansk i sin tilgang til design, som H&M er svensk. Kædens grundlægger, Tadashi Yanai, overtog sin fars tøjbutik i provinsbyen Ube og åbnede i 1984 sin første Uniqlo i Hiroshima. Siden dengang har udvidelserne været konstante, og Tadashi Yanai sidder stadig for bordenden i moderselskabet Fast Retailing Company.

Foto: Uniqlo Uniqlo er blevet store i Asien ved at nyfortolke europæiske og amerikanske klassikere som polotrøjer, dunjakker, sweatshirts mv.

Årsomsætningen ligger på ca. 125 milliarder kroner, den afdæmpede designfilosofi er en succes på et benhårdt marked, hvor kampen om kunderne bliver stadig skarpere i takt med, at f.eks. H&M lancerer nye mini-kæder som & Other Stories og Arket.

Tadashi Yanai har sammenlignet en sweatshirt med en hamburger. Det er en basisvare, og kunderne må selv finde ud af, om der skal ketchup, pickles eller sennep på.

Yuki Katsuta lyder som et ekko fra topchefen, når han taler om diskret design.