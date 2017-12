Ung singersongwriter satte ild til sjælen og sorgen. Og denne gang lyttede verden

Der er en væsentlig forskel på det første og det andet album fra Julien Baker: nu bliver hun hørt.

Den 22-årige singersongwriter fra Memphis udgav for to år siden sine spartanske bekendelser på 'Sprained Ankle' og fik stor opmærksomhed for sin måde at lade kroppens ømme steder udtrykke livets blå mærker.

Hendes andet album, 'Turn Out the Lights' er skrevet i bevidstheden om den opmærksomhed. Nu er der nogen, derude, der modtager hendes mismodige telegrammer.

Som man kan høre på den bjergtagende titelsang, synger Baker stadig sine sange fra et voldsomt liv med kristen opdragelse, stofmisbrug og en identitet som queer. På randen til det sorte hul, hvor man opgiver alt:

»And I'd never do it but it's not a joke/ I can't tell the difference when I'm all alone/ Is it real or a dream, which is worse?/ Can you help me?/ I just wanted to go to sleep«.

Modsat sidst rækker hun ud og råber op i sorgens lydtætte rum.

Sangen 'Turn Out the Lights' er en nedtælling til enten et slutpunkt eller en ny begyndelse. Og den eksploderer som videoens brændende klaver i skoven, når Baker synger:

»When I turn out the lights/ When I turn out the liiiiights/ There's no one left/ Between myself and me«.

Hun er stadig alene, hendes sange er stadig sat spartansk op. Men nu gror der et håb frem af resignationen. Det begynder i hendes stemme og sætter ild til sjælen i løbet af tre og et halvt minut.