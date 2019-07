Skodkunstner laver besk kommentar til Roskildes Orange Feeling

Er det okay at smide skrald på jorden, når vi hygger os? Med sine værker af cigaretskodder vil Bodil Fosgaard provokere os, til at overveje netop det spørgsmål.

»Skodfeeling«.

Ordet står med store orange bogstaver på jorden foran Gloria-scenen på Roskilde Festival.

Forbipasserende stopper op, kigger på det og tager billeder af det. Ordet er et par meter langt, og når man kigger nærmere på det, opdager man, at det er skrevet med bunker af cigaretskodder.

Men hvem har skrevet det? Og hvorfor?

Ved første øjekast er det ikke til at se, hvem der står bag. Der er ikke nogen, der står og fortæller, hvad det handler om.

Men drejer man øjnene væk fra værket og hen med nogle bænke, hvor folk sidder og spiser, får man øje på en lav, spinkel kvinde klædt i sort, der sidder og spiser af en paptallerken fra madboden ved siden af.

Hun sidder på yderkanten af den bænk, der er nærmest værket. Hendes blik er rettet mod de mange skodder, og det løftes kun for at iagttage folkene, der passerer. Stopper de op? Går de hen over det? Siger de noget?

Mon værket er hendes?

Hun nikker, tygger af munden og svarer »ja«.

Hun hedder Bodil Fosgaard, og værket kalder hun for et »skodværk«. Dem har hun lavet flere af det sidste års tid rundt omkring i Storkøbenhavn, og formålet med dem er at komme i dialog med rygerne.

»Jeg vil gerne tale til deres hjerte og til deres intelligens. Eller provokere dem, for det er jo det, jeg gør«.

Bodil Fosgaard er 54 år og arbejder til dagligt på en produktionsskole. Ideen startede allerede i 2017, hvor hun gik og samlede skrald i forbindelse med nogle miljøprojekter.

»Det nyttede ikke noget, at jeg bare gik og samlede dem op, for det var der ikke nogen, der bemærkede, så ideen var at bruge dem konstruktivt. På den måde kunne jeg måske være med til at skabe en adfærdsændring, og det er egentlig grunden til, at jeg gør det«.

Er trash det nye black?

’Skodfeeling’ er lavet af 4.000-5.000 skodder som Bodil Fosgaard selv har samlet torsdag og fredag på festivalpladsen i Roskilde. Fredag fik hun dog lidt hjælp fra en ven.

Skriver hun så altid det samme ord i sine ’skodværker’?

»Nej, der er altid et nyt budskab. Jeg leger altid med noget, der er relevant for området, jeg er i«.

Tidligere har hun blandt andet skrevet »#skodklima« foran Københavns Rådhus, og formet et kors af skodder foran Vor Frue Kirke.

Hvorfor skriver hun så lige ’skodfeeling’ på Roskilde Festival, kunne man undre sig? Særligt hvis man ikke er en fast gæst på dyrskuepladsen.

Foto: Mynthe Villadsen Bodil Fosgaard sørger for at rette 'skodværket' til, når blæsten har haft taget fat, eller for mange sko er trampet henover.

Bodil Fosgaard sørger for at rette 'skodværket' til, når blæsten har haft taget fat, eller for mange sko er trampet henover. Foto: Mynthe Villadsen

Sammenhængen skal man finde i det, som Roskilde Festivalen promoverer som ’Orange Feeling’, der handler om den stemning og atmosfære, der er på festivalen.

Inden Bodil Fosgaard lavede skodværket, havde hun lagt et banner på jorden, hvor der stod:

»Er trash det nye black? That’s not the true Orange Feeling. Go Green, no butts«.

Med det budskab forsøger hun at appellere til den følelse, man forbinder med ’Orange Feeling’.