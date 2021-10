Måske smager det ikke perfekt, men det smager formentlig stadig godt

Den israelskbritiske stjernekok Yotam Ottolenghi har sammen med Noor Murad udgivet en kogebog om at lave mad af det, man har på hylderne, i stedet for at købe ind. Han insisterer på, at det ikke er en coronakogebog, men en bog, der skal inspirere til at give mere mod til at lave mad selv.