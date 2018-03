En god dag for pengeautomater - og en dårlig dag for Sverige Politiken kårer hver dag, hvem der har haft en god dag - og hvem der har haft en dårlig dag.

En god dag for ...

Pengeautomater. Bankernes automater holder ikke fri på helligdage, men kan alligevel puste ud i påsken.

Spansk politi har nemlig, med bistand fra Europol og FBI, anholdt den formodede leder af et cyber-forbrydersyndikat, der på avanceret vis har lænset 100 banker for 7,5 milliarder kroner. Av min arm.

En Egon Olsen-agtig metode ligger bag de digitale bankrøverier i 40 europæiske og asiatiske lande: Ved at bruge e-mails og malware sneg hackere sig ind i bankens system.

Gennem 2-4 måneder observerede de arbejdsgangen for til sidst at tage fuld kontrol over kontantudbetalingerne. Bankens pengeautomater blev programmeret til at spytte op til 75 millioner kroner ud på et specifikt tidspunkt, og syndikatets håndlangere kunne så bare møde frem og samle bunkerne med pengesedler op.

En dårlig dag for ...

Sverige. I vores broderland er Socialstyrelsen og Migrationsverket endt i strid modvind på grund af en ny informationsbrochure rettet mod folk med udenlandsk baggrund.

’Information till dig som är gift med ett barn’ hedder folderen, hvori myndighederne orienterer om, at det i Sverige er ulovligt at være gift med mindreårige, men samtidig kommer med gode råd til de voksne, som alligevel har valgt at få sig et barn som ægtefælle. »Fordi børn under 15 år har absolut ret til beskyttelse mod seksuelle handlinger, er det upassende, at I bor sammen, hvis barnet er under 15 år«, lyder et af de gode råd, som har fået hård medfart.

Mange svenskere mener, at det er misforstået tolerance at lave en brochure til folk, som bryder svensk lov, og de kritiserer, at myndighederne nøjes med at bruge ordet »upassende« om situationer, der involverer sex med børn. Brochuren er nu trukket tilbage.