Oksekød er en af de tunge drenge, når vi taler om CO 2 -belastning. Men vi skal heller ikke fornægte, at et godt stykke kød kan friste de fleste.

Her er nogle nemme greb, som du kan tage med dig i køkkenet og i madplanlægningen.

1. Lad kød og grøntsager bytte rolle. Før i tiden kunne de fleste lige knap hive sig op på to grønne dage om ugen. Nu ser jeg en tendens til, at det er omvendt. Flere og flere prioriterer at have 2 køddage om ugen. Resten er grønt.

2. Spis mindre, men bedre kød. Her ligger kunsten i at drible uden om det konventionelle supermarkedskølekvæg og vælge det bedste kvalitetskød fra køer, som har levet et fornuftigt liv på græs og under ordentlige forhold.

Når jeg bliver grebet at lysten til et stykke godt kød, så er kødkvæg fra Svanholms jerseymalkekvæg og sashikødkvæg mine fortrukne.

Jerseymalkekvæg er efter min mening noget af det bedste af sin slags. Dyrene kan gå op til 12 år, inden de slagtes, og smagen er kraftig med en intens umamismag. Normalt bliver de slagtet, når de er ca. to år.

Jerseykoen er desværre en lidt overset ko til kødproduktion, da det er en malkeko og en lille en af slagsen, så kødstykkerne er små. Dog ser jeg, at flere og flere af Københavns toprestauranter, for eksempel Amass og Bæst, bruger Svanholms jerseykøer til deres menuer.

Sashikødkvæg, som oprindelig også var malkekvæg fra England ved navn ayrshire, bliver nu opdrættet i Finland og kan købes i flere supermarkedskæder i Danmark. Sashikødkvæg bærer præg af de gode og naturlige omgivelser, dyrene er opdrættet under. Kødet er af topkvalitet og har vundet mange priser på grund af sin fyldige umamismag og meget høje fedtmarmorering. Det meste af smagen kommer nemlig fra fedtet og fedtmarmoreringen.

Jeg har ladet mig fortælle, at der er flere landmænd, som fodrer deres sashikvæg med spildprodukter fra chokoladeindustrien i Finland – og med stor succes, da det giver kødet en sødme i smagen, uden smag af chokolade. Et lidt sjovt billede, man hurtig kan danne sig: en masse køer, der står på rad og række og gnasker chokolade dagen lang.

Helstegt inderlår

Foto: Columbus Leth

Hakkebøf med grønne bønner

Foto: Columbus Leth

Hakkebøffer med burrata og grønne bønner

Porterhousesteak

Foto: Columbus Leth

Porterhousesteak med hvidløg, timian og koriander-yoghurt

Foto: Columbus Leth

Oksesteg med sprøde tempura-asparges og sojadip