Profiteroles med svesker og chokoladesovs

Det vil i fremtiden tage 4 timer og 38 minutter i bil, hvis de ansatte i Frivilligrådet og Det Centrale Handicapsråds sekretariat skal mødes med ministeriets medarbejdere i København eller de store frivillighedsorganisationer - der også har hovedkvarterer i København.

Den slags møder afholdes der i øjeblikket omkring 25-40 af om ugen. Og vil rådenes ansatte forsøge at spare rejsetid og holde kadencen, kan de derfor vælge at tage bil til Aalborg lufthavn, tage et fly og skære to-tre timer af turen.

Men uanset transportformen er det sikkert, at det vil komme til at give nogle markante udfordringer for de to små råd, at regeringen med sin nye udflytningsplan har besluttet at rykke sekretariatets 11 arbejdspladser fra Bredgade i København til Brovst, en lille by på 2.733 mennesker mellem Limfjorden og Vesterhavet i Nordjylland.

»Det er en meget konkret udfordring, som vi skal finde ud af, hvordan søren man løser«, siger Frivilligrådets formand, Vibe Klarup.