Ugens vintest: Luftig rhônevin har et hint af rustent jern

De to bedste vine til prisen havde begge nerve, friskhed, frugtsyre og en relativ luftighed. Og kostede nogenlunde det samme.

Så om man vil til det nordlige Rhône eller til Sicilien, afhænger lidt af éns smag. Jeg tager til Rhône. Crozes Hermitage fremstilles af syrah og produceres i det forholdsmæssigt kølige Nordrhône.

Sådan gør vi Henrik Steen Andersen og Thomas Ilkjær anmelder på skift vine fra 6 udvalgte forhandlere. De prøvesmager 12 vine, vurderer deres kvalitet i forhold til prisen og vælger de 6 bedste. Forhandlerne skifter hver 8. uge. Lige nu anmeldes vine fra Barrique, Coop, Theis Vine, Vinens Verden, Skjold Burne. Alle 12 testede vine kan ses på Politiken.dk/mad.

Crozes er et lidt forkætret område med en del jævn vin. Ugens vin er bestemt ikke kompleks. Men til prisen kan man næppe forlange mere deroppe, hvor vinene er mere luftige, friske og syrerige end i det sydlige – og lidt dyrere.

Vi taler om mørke bær, om antydning af bacon og metal (rustent jern!) – og så den friskhed, som gør det næste glas meget lettere at drikke. Bistro er på mode – og det er luftige vine også.

Testvinder. Crozes Hermitage 2016, Clairmont, 13,5 %

Rhône, Frankrig, Irma, 1 fl. for 80 kr.

Mørk og kølig rødvin. Sorte brombær med kul og jern. Slank og syrerig smag – ret let trods 13,5 pct. Kølig stil, fin til lyse kødtyper som kylling eller ungkalv. En rigtig bistrovin. God, om end enkel.

Artboard Copy Created with Sketch.

30 - 75 kr.

Nerello mascalese 2017, Molino a Vento, Orestiadi, 13,5 %

Sicilien, Italien, Vinens Verden, 1 fl. for 69 kr.

Solmættet rødvin. Let ristet duft, med både tjære og bær. Pæn struktur i smag med et vist tanninbid, men også saftig frugt. Karakterfuld vin til under 70 kr. – f.eks. til kylling med tomat.

Artboard Copy Created with Sketch.

Sauvignon blanc 2018, Yealands, 12,5 %

Marlborough, New Zealand, Kvickly, 75 kr. v. 2 stk.

Aromatisk, frisk hvidvin. Duftrig med solbærblade, stikkelsbær og kattetis. Ret let, men rimelig intensitet. Cool og syrerig. Typisk New Zealand-sauvignon i den lette stil. God til grønne rå salater.

Artboard Copy Created with Sketch.

Ressò 2017, Garnacha, Cofama, 13%

Catalonien, Spanien, Barrique Vin, 55 kr. v. 12 stk.

Let fadpræget rødvin. Diskret ristet og ret mørk frugt – om end enkel duft. Også enkel smag, som dog har lidt fylde. Ikke så ringe til 55 kr. – men noget stort glas er det ikke!

Artboard Copy Created with Sketch.

Carmenère 2018, Tarapacà, 13%

Central Valley, Chile, Skjold Burne, 50 kr. v. 6 stk.

Let rødvin. I duften både grønne og rige toner – som ofte med den drue: carmenère. Let smag uden struktur eller kant. Letløber fra det solrige Chile – og temmelig kedelig.

Artboard Copy Created with Sketch.

Sauvignon blanc 2017, Dom. Fabre, 12,5%

Pays d’Oc, Frankrig, Theis Vine, 71 kr. v 12 stk.

Frisk og ”grøn” hvidvin. Kølig, græsset duft med lidt hyldeblomst. Let, slank og ret syrerig smag – grænsende til det spidse og tynde i sin lethed, men dog frisk og ren.

Artboard Copy Created with Sketch.

Cabernet sauvignon 2017, Fat Bastard, 13,5%

Pays d’Oc, Frankrig, Irma, 43 kr. v. 3 stk.

Tynd rødvin. Enkel og frugtig duft uden meget karakter. Let og ret tynd smag – lidt ironisk med det navn! Ikke meget krudt i den ”fede bastard”.